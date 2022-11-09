"Т Плюс" отремонтировал котлоагрегат на Безымянской отопительной котельной

ПАО "Т Плюс" выполнило капитальный ремонт энергетического котла № 4 Безымянской отопительной котельной. Работы велись на протяжении четырех месяцев.

На котлоагрегате было заменено порядка 15 тонн поверхностей нагрева и использовано около 90 тонн огнеупорного кирпича для обмуровки (системы огнеупорных и теплоизоляционных ограждений).

"Выполненный ремонт позволил улучшить показатели энергокотла, а также увеличить надежность теплоснабжения ключевых клиентов компании", — отметил главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Филиппов.