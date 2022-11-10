Добросовестные самарские потребители могут получить энергию в подарок от АО "СамГЭС"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Гарантирующий поставщик АО "СамГЭС" разыгрывает 10 000 кВт*ч электроэнергии среди добросовестных потребителей — пользователей Личного кабинета. Для участия в акции "Энергия в подарок" до 25 декабря 2022 года потребитель должен быть зарегистрирован в личном кабинете СамГЭС, не иметь долгов и неоплаченных пеней, передать показания прибора учета до 25 декабря, внести авансовый платеж за декабрь 2022 года и январь 2023 года в размере двух рекомендованных авансов (указан в квитанции).