Гарантирующий поставщик АО "СамГЭС" разыгрывает 10 000 кВт*ч электроэнергии среди добросовестных потребителей — пользователей Личного кабинета. Для участия в акции "Энергия в подарок" до 25 декабря 2022 года потребитель должен быть зарегистрирован в личном кабинете СамГЭС, не иметь долгов и неоплаченных пеней, передать показания прибора учета до 25 декабря, внести авансовый платеж за декабрь 2022 года и январь 2023 года в размере двух рекомендованных авансов (указан в квитанции).
Добросовестные самарские потребители могут получить энергию в подарок от АО "СамГЭС"
САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа