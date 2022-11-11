Около 7 тысяч организаций региона используют дистанционный документооборот с "ЭнергосбыТ Плюс"

С начала 2022 года порядка 2000 организаций и предприятий региона, являющихся клиентами Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", сделали выбор в пользу электронного документооборота (ЭДО). В целом сегодня около 7 тысяч компаний Самарской области используют данную систему при взаимодействии с энергетиками.
Главные преимущества электронного документооборота — это экономия времени на обработку информации, экономия средств на бумагу и печать, бессрочное хранение, быстрый поиск по фильтрам, а главное — безопасность, когда все вопросы можно решать дистанционно без посещения офисов и присутствия в местах скопления людей.
Система заключения договора через ЭДО достаточно проста: нужно отправить через Личный кабинет вашего оператора электронного документооборота в адрес "ЭнергосбыТ Плюс" заявку с приложением необходимых документов.
"Наша компания традиционно развивает дистанционные сервисы для клиентов. Существенный рост числа подписок в регионе говорит об удобстве данной системы взаимодействия с энергокомпанией", — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа