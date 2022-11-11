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Около 7 тысяч организаций региона используют дистанционный документооборот с "ЭнергосбыТ Плюс"

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2022 года порядка 2000 организаций и предприятий региона, являющихся клиентами Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", сделали выбор в пользу электронного документооборота (ЭДО). В целом сегодня около 7 тысяч компаний Самарской области используют данную систему при взаимодействии с энергетиками.

Главные преимущества электронного документооборота — это экономия времени на обработку информации, экономия средств на бумагу и печать, бессрочное хранение, быстрый поиск по фильтрам, а главное — безопасность, когда все вопросы можно решать дистанционно без посещения офисов и присутствия в местах скопления людей.

Система заключения договора через ЭДО достаточно проста: нужно отправить через Личный кабинет вашего оператора электронного документооборота в адрес "ЭнергосбыТ Плюс" заявку с приложением необходимых документов.

"Наша компания традиционно развивает дистанционные сервисы для клиентов. Существенный рост числа подписок в регионе говорит об удобстве данной системы взаимодействия с энергокомпанией", — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

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