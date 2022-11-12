Тольяттинец проведет год в тюрьме за пьяное вождение

Автозаводский районный суд Тольятти на год лишил свободы местного жителя, которого неоднократно задерживали за рулем в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

33-летний мужчина, управлявший автомобилем Lada Vesta был остановлен сотрудниками полиции для проверки документов возле дома № 11 по ул. Революционная. Документы на право управления автомобилем у водителя отсутствовали. Кроме того, сотрудники полиции выявили у мужчины явные признаки опьянения. Водителя отстранили от управления и выписали постановление о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков тольяттинец отказался. Автомобиль госавтоинспекторы поместили на специализированную стоянку, а нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе оформления административного материала, предусмотренного ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ, выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Так, в августе 2018 г. мировым судьей Автозаводского судебного участка г. Тольятти он признан виновным в трех аналогичных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ и с лишением права управления транспортным средством сроком на три года. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

Возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, имеющим судимость" уголовное дело, отделом дознания Управления МВД России по г. Тольятти с обвинительным актом в отношении задержанного было направлено в суд. Водителю определено наказание в виде лишения свободы на срок один год, с лишением права управления транспортными средствами на срок три года, с отбыванием наказания в колонии-поселении.