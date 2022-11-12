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Суды Происшествия

Тольяттинец проведет год в тюрьме за пьяное вождение

ТОЛЬЯТТИ. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автозаводский районный суд Тольятти на год лишил свободы местного жителя, которого неоднократно задерживали за рулем в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

33-летний мужчина, управлявший автомобилем Lada Vesta был остановлен сотрудниками полиции для проверки документов возле дома № 11 по ул. Революционная. Документы на право управления автомобилем у водителя отсутствовали. Кроме того, сотрудники полиции выявили у мужчины явные признаки опьянения. Водителя отстранили от управления и выписали постановление о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков тольяттинец отказался. Автомобиль госавтоинспекторы поместили на специализированную стоянку, а нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе оформления административного материала, предусмотренного ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ, выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Так, в августе 2018 г. мировым судьей Автозаводского судебного участка г. Тольятти он признан виновным в трех аналогичных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ и с лишением права управления транспортным средством сроком на три года. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

Возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, имеющим судимость" уголовное дело, отделом дознания  Управления МВД России по г. Тольятти с обвинительным актом в отношении задержанного было направлено в суд. Водителю определено наказание в виде лишения свободы на срок один год, с лишением права управления транспортными средствами на срок три года, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

Ася Ф 23 сентября 2022 13:15 В Кошках мужчина, убивший котенка, остался безнаказанным

П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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