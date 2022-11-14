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ЖКХ и благоустройство Общество

В пос. Гранный на набережной установлена уличная мебель

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На набережной в пос. Гранный установлена новая уличная мебель.

Фото: https://t.me/nvkbofficial

Напомним, что еще в августе были демонтировали белые диваны, столики и другие малые архитектурные формы.

В понедельник, 14 ноября, подрядчик привез конструкции соответствующие контракту.

Благоустройство второй очереди набережной на Волге проходит по проекту "Формирование комфортной городской среды". Департамент капитального строительства и архитектуры не принял объект из-за малых архитектурных форм, которые не соответствовали условиям закупки по материалу из которого были изготовлены белые столы и диваны и подрядчику пришлось заменить мебель на практичную и качественную, основание которой сделано из полимерных материалов.

Гид потребителя

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