В пос. Гранный на набережной установлена уличная мебель

На набережной в пос. Гранный установлена новая уличная мебель.
Напомним, что еще в августе были демонтировали белые диваны, столики и другие малые архитектурные формы.
В понедельник, 14 ноября, подрядчик привез конструкции соответствующие контракту.
Благоустройство второй очереди набережной на Волге проходит по проекту "Формирование комфортной городской среды". Департамент капитального строительства и архитектуры не принял объект из-за малых архитектурных форм, которые не соответствовали условиям закупки по материалу из которого были изготовлены белые столы и диваны и подрядчику пришлось заменить мебель на практичную и качественную, основание которой сделано из полимерных материалов.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа