Экс-сотрудник МЧС из Самары попал в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия

В федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, попал бывший и. о. начальника отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Самаре управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Самарской области Дмитрий Дерябин. В качестве основания включения в список указаны несколько законов, требования которых были нарушены, в том числе — закон "О противодействии коррупции".
Напомним, 21 сентября суд заключил под стражу сотрудника МЧС на время расследования уголовного дела. По версии следствия, Дерябин, который работал по Советского району Самары, провел проверку в фирме и заявил ее директору, что ради продолжения спокойной работы нужно дать ему взятку в 70 тыс. рублей. Директор фирмы нашел подрядчика для устранения нарушений в помещении. Но Дерябин заявил представителю этой подрядной организации, что тот должен отдать ему 10% от суммы в договоре за одобрение проведенной работы.
В итоге Дерябина задержали оперативники. А 14 сентября сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").
Интересно, что, по версии правоохранителей, на этом попытки "поборов" не закончились. Предполагается, что позже к представителю "потерпевшей" фирмы и ее подрядчику пришел уже другой сотрудник МЧС Евгений Попов. Его должность была такой же, как у Дерябина, но в зону ответственности входил Промышленный район. По предварительным данным, требовать Попов мог уже 180 тыс. рублей. В отношении него тоже возбудили уголовное дело о получении взятки.
Закон о создании реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия, вступил в силу в январе 2018 года. "Черный список" регулярно обновляется.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.