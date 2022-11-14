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Преступления Происшествия

Экс-сотрудник МЧС из Самары попал в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, попал бывший и. о. начальника отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Самаре управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Самарской области Дмитрий Дерябин. В качестве основания включения в список указаны несколько законов, требования которых были нарушены, в том числе — закон "О противодействии коррупции".

Напомним, 21 сентября суд заключил под стражу сотрудника МЧС на время расследования уголовного дела. По версии следствия, Дерябин, который работал по Советского району Самары, провел проверку в фирме и заявил ее директору, что ради продолжения спокойной работы нужно дать ему взятку в 70 тыс. рублей. Директор фирмы нашел подрядчика для устранения нарушений в помещении. Но Дерябин заявил представителю этой подрядной организации, что тот должен отдать ему 10% от суммы в договоре за одобрение проведенной работы.
В итоге Дерябина задержали оперативники. А 14 сентября сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").
Интересно, что, по версии правоохранителей, на этом попытки "поборов" не закончились. Предполагается, что позже к представителю "потерпевшей" фирмы и ее подрядчику пришел уже другой сотрудник МЧС Евгений Попов. Его должность была такой же, как у Дерябина, но в зону ответственности входил Промышленный район. По предварительным данным, требовать Попов мог уже 180 тыс. рублей. В отношении него тоже возбудили уголовное дело о получении взятки.
Закон о создании реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия, вступил в силу в январе 2018 года. "Черный список" регулярно обновляется.
 

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