Лыжероллерную трассу для УСЦ "Чайка" планируется открыть до конца текущего года

Лыжероллерную трассу для учебно-спортивного центра "Чайка" планируется вести в эксплуатацию до конца текущего года, сообщает телеграм-канал министра строительства Самарской области Николая Плаксина.
Объект предназначен для круглогодичного проведения тренировок и официальных соревнований для профессиональных спортсменов, а также массовых катаний любителей лыжного спорта. Общая длина трассы с асфальтовым покрытием и искусственным освещением составит 6,2 км.
Проектом предусмотрены мобильные трибуны на 100 посадочных мест. В зоне финиша установят электронное информационное табло.
В настоящее время ведутся работы по возведению двухэтажных обогреваемых помещений для судейского состава и представителей СМИ.
На самой трассе завершаются работы по устройству асфальтового покрытия, ведется установка наружного освещения и наружных сетей связи.
Последние комментарии
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!