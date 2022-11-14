Лыжероллерную трассу для УСЦ "Чайка" планируется открыть до конца текущего года

Лыжероллерную трассу для учебно-спортивного центра "Чайка" планируется вести в эксплуатацию до конца текущего года, сообщает телеграм-канал министра строительства Самарской области Николая Плаксина.

Объект предназначен для круглогодичного проведения тренировок и официальных соревнований для профессиональных спортсменов, а также массовых катаний любителей лыжного спорта. Общая длина трассы с асфальтовым покрытием и искусственным освещением составит 6,2 км.

Проектом предусмотрены мобильные трибуны на 100 посадочных мест. В зоне финиша установят электронное информационное табло.

В настоящее время ведутся работы по возведению двухэтажных обогреваемых помещений для судейского состава и представителей СМИ.

На самой трассе завершаются работы по устройству асфальтового покрытия, ведется установка наружного освещения и наружных сетей связи.