ПАО "Т Плюс" предупреждает о мошенничестве в сфере закупок

ПАО "Т Плюс" выявило новые случаи мошенничества в закупочных процедурах. Неустановленные лица от имени компании распространяют информацию якобы о проведении закупок с использованием поддельных документов, чтобы в дальнейшем навязать оплату за участие в тендерах.
Напоминаем потенциальным поставщикам и контрагентам, что компания не берет деньги за участие в закупочных процедурах. План закупок ПАО "Т Плюс" опубликован и своевременно актуализируется в Единой информационной системе (ЕИС). Каждая закупка имеет номер лота, который всегда можно проверить.
Также каждая конкурентная закупочная процедура сопровождается размещением в личном кабинете ЕИС извещения и всей необходимой документации с привязкой к номеру лота в плане закупок, с указанием контактного лица — сотрудника ПАО "Т Плюс". Информация дублируется на сайте компании в разделе закупки www.tplusgroup.ru.
В приглашениях к участию обязательно должен быть указан номер извещения о закупке, опубликованный в ЕИС, номер закупки на электронной торговой площадке, если она проходит в электронной форме.
В случае сомнений в достоверности закупочной процедуры или отправителе запроса направляйте сообщения на горячую линию ПАО "Т Плюс" по телефону 8 (800) 700-06-06 или на электронную почту hotline@tplusgroup.ru. Вся информация о фактах мошенничества передается в службу безопасности компании, а при необходимости — в правоохранительные органы.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа