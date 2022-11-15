В Самаре откроется выставка графики Роберта Фалька и живописи Валентины Диффинэ-Кристи

В четверг, 17 ноября, в 18:00, в Художественном музее (Самара ул. Куйбышева, 92) откроется выставка "Свет и воздух" (0+), на которой покажут графику Роберта Фалька и живопись Валентины Диффинэ-Кристи.

В одном выставочном пространстве представят 28 рисунков Роберта Фалька (1886-1958) — полное собрание графики из фондов музея Машкова, а также 32 живописных произведения представителя московской школы Валентины Диффинэ-Кристи (1918 — 2010) из коллекции Ивана Хотинского-Сибиряка.

Хотя нет сведений о прямом ученичестве Валентины Диффинэ-Кристи у Роберта Фалька, она входила в круг его влияния. У этих художников много общего: тяготение к портрету, пейзажу и натюрморту; как правило, отсутствие сюжета; отказ от большой тематической картины с идеологической составляющей и интерес к решению сугубо живописных задач.

Роберт Фальк — член "Бубнового валета", "Мира искусства", "Ассоциации художников революционной России" и других объединений.

Вернувшись в Советский Союз после длительной командировки во Франции, он с конца 1930-х гг. он был причислен к "шайке злостных формалистов" и фактически изолирован от официального искусства. Почти десятилетие, проведенное за границей, вдали от жестко регламентированной советской художественной жизни, способствовало сохранению его как художника.

Графика Фалька представляет собой преимущественно эскизы к будущим картинам. Живописец по натуре, он рассматривал графику как подготовительный этап к живописи, однако было бы неправильным думать, что Фальк считал графическое искусство второстепенным. Все, даже "подсобные", графические работы художника являются самостоятельными произведениями. Смелый штрих, упругая линия, выразительное пятно, выполненные верной рукой мастера, остаются в памяти зрителя яркими образами. Являясь носителем уникального опыта, объединившего искания импрессионизма, раннего авангарда, неопримитивизма, кубизма, а также обращение к наследию старых мастеров, во второй половине 1950-х годов он стал живой легендой для творческой молодежи, связывающей ее с отечественным искусством 1910 — 1920-х годов.

В орбите его влияния оказалась и Валентина Диффинэ-Кристи — продолжательница традиций Константина Коровина и мастеров Союза русских художников. Некоторые из них были ее учителями: Константин Юон, Николай Крымов, Петр Петровичев, Леонард Туржанский.

Живопись Валентины Диффинэ-Кристи всегда находилась в стороне от проторенных дорог, где она могла бы получить широкий резонанс. Даже работая над идеологическими заказами — портретами заводских рабочих и инженеров в составе творческой группы "Индустрия" в 1950 — 1970-е годы Диффинэ-Кристи оставалась верной своей творческой манере, и в результате не раз подвергалась критике за формализм. К числу таких работ относятся представленные на выставке "Фрезеровщик завода им. Ильича Саша Феднёв", "Сборщик А. Кожемякин", "Портрет рабочего Зоткина, ударника Коммунистического труда" и другие.

Творчество Валентины Диффинэ-Кристи долгое время оставалось в тени, пока московский коллекционер и исследователь ее творчества Иван Хотинский-Сибиряк не решил создать передвижной выставочный фонд работ художницы и организовать выставки в различных музеях России.