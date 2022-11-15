Волонтеры готовят для передачи бойцам СВО полевые бани

В Самарской области участники волонтерской группы помощи мобилизованным САМБАТ активно включились в поддержку тех, кто защищает интересы страны в ходе спецоперации и сейчас восстанавливают полевые бани для бойцов СВО. Две такие конструкции остались еще с советских времен. Волонтерам их передал один из местных жителей.

"Мы заменили приборы давления, а также приборы температуры на современные. Все остальное, в принципе, как было сделано в 1966-м, так и работает. У бань сразу две функции: конструкции могут согревать воду и подавать пар. Кроме того, здесь можно проводить дезинфекцию вещей: матрасов, верхней одежды. В общем, такие бани функциональные и совершенно неприхотливые в эксплуатации", - рассказывает старший координатор волонтерской группы взаимопомощи мобилизованным САМБАТ Виктор Романов.

Баня работает как на дровах, так и на солярке. Одну такую "парную" уже передали бойцам. Сейчас работают над второй. Также волонтеры модернизируют для нужд фронта автомобили.

Волонтерская группа помощи мобилизованным САМБАТ была создана в регионе практически сразу, как в стране была объявлена частичная мобилизация. На собранные своими силами средства закупают оборудование, инвентарь, шьют маскхалаты, дождевики, уже порядка 1000 бабушек по всему региону вяжут теплые носки бойцам. Сегодня всем необходимым военных обеспечивает Минобороны. А все, что делают волонтеры, - из огромного желания помочь ребятам, не оставаться в стороне.

Стать волонтером сегодня может каждый, в том числе, присоединиться к Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Подробнее об этом - на сайте мывместе.рф.