В Самаре продают яхт-клуб за 184 млн рублей

В Самаре выставлено на продажу оборудование и имущество яхт-клуба "Новая гавань", расположенного под Молодогвардейским спуском на р. Самара. Информацию опубликовал Русский аукционный дом.

"Продается имущество (33 позиции), находящееся в залоге у АО "Активкапитал Банк". В составе имущества - слип для подъема и спуска судов, ангар для хранения судов, портальный кран, понтонные причалы, бульдозер-погрузчик и другое имущество", - уточняется в документах.

Указывается, что имущество находится в аренде у ООО "Группа компаний "Зеленый берег" до 12 апреля 2067 года.

На странице аукциона также отмечается, что станция работает круглогодично. Летом в качестве стоянки катеров и яхт, зимой - как база для хранения. В настоящее время услугами пользуются собственники судов не только из Самары, но и из соседних регионов.

Начальная цена лота - 184,4 млн рублей. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 29 ноября. Торги пройдут 1 декабря.

Ранее "выселения" данного яхт-клуба через арбитражный суд добилось министерство автомобильных дорог Самарской области. Ведомство подало иск к ФГУП "Экран", который владел грузовой причальной набережной у Фрунзенского моста, переданной в аренду ООО "РБ Марин групп" под яхт-клуб "Новая гавань".

Минтранс издал распоряжение об изъятии объектов недвижимости для строительства Фрунзенского моста. В числе объектов оказались земельный участок и постройки, которые находятся в пользовании яхт-клуба.

Представители "Экрана" утверждали в суде, что изъятие грузовой причальной набережной и других объектов уничтожит бизнес яхт-клуба, имеющего "единственное в Самарском регионе оборудование для поднятия из воды и транспортировки моторных яхт до 100 тонн".

В августе прошлого года суд удовлетворил иск минтранса и определил выплатить "Экрану" 15,9 млн руб. убытков, которые рассчитала судебная экспертиза. Это решение не было оспорено.

ООО "Группа компаний "Зеленый берег" было создано в 2009 году. В СМИ компанию называли близкой к бывшему руководителю самарских подразделений Инкомбанка и ВТБ Игорю Лейко. В 2012 г. компания заявляла о намерении по­строить в Шигонском районе туристический комплекс стои­мостью около 30 млрд рублей.

Уставный капитал "Зеленого берега", по информации ИАС Seldon.Basis, составляет 33 млн руб., баланс - 46,4 млн руб., выручка в 2021 г. - 2,8 млн руб., чистая прибыль - 71 тыс. рублей. Совладельцами компании выступают Лариса Васильева (80%), Максим Каштанов (19,85%) и Иван Новиков (0,15%). "Зеленому берегу" принадлежит 100% в капитале ООО "РБ Марин сервис" и 20% в капитале ООО "Яхт-клуб "Новая гавань".

Владельцем ООО "РБ Марин сервис" ранее выступал Андрей Бахарев. Он также контролировал ООО "РБ Марин групп". Его доля в последнем была обременена залоговыми обязательствами перед обанкротившимся "Активкапитал Банком". В 2016 г. ООО "РБ Марин Групп" оформило договор лизинга стоимостью 392,7 млн руб. под развитие причального комплекса "Новой гавани", соглашение впоследствии расторгли. Сейчас обе компании находятся в стадии банкротства, а Бахарев уже прошел процедуру личного банкротства.