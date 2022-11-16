Из Самары на фронт отправят две восстановленные полковые бани

В Самаре волонтеры группы помощи мобилизованным САМБАТ заканчивают финальные испытания двух восстановленных полковых бань и готовятся отправить их на фронт бойцам СВО, сообщает "КП-Самара". Изготовлены такие бани были в 1966 г., но актуальны до сих пор. Баня позволяет снабдить бойцов горячей водой, провести дезинфекцию одежды, белья, матрасов.

"Нам позвонила женщина и сказала, что у ее отца сохранились две полковые бани и он хотел бы их передать на фронт. Я донес информацию до руководства военного и мне сказали, что такие бани нужны. Поехали, забрали, они были законсервированы", — рассказывает старший координатор волонтерского движения Виктор Романов.

Бани хоть и в годах, но вполне рабочие. Пришлось заменить только приборы, показывающие температуру и давление. Также их несколько раз запустили в эксплуатацию, чтобы промыть и прочистить.

"Конструкция прекрасная. С ее помощью могут помыться 46 человек в час. Воду она может забирать с любого водоема и работать круглосуточно. В принципе она как самовар, сначала раскочегарится, а потом уже работает автономно. Для запуска нужны дрова, а потом она работает на жидком топливе", — объясняет Виктор Романов.

Важный плюс — баня может забирать воду из любого водоема, хоть озера, хоть небольшой ямы. После этого она нагревается и подается в помывочную комнату, в ней одновременно могу находиться четыре человека.

Сейчас бани уже готовы к отправке на фронт: либо поедут своим ходом в качестве прицепа к военной технике, либо из Рощинского с другими военными авто. Сейчас же на испытательный полигон приехали мобилизованные — бойцам покажут, как обращаться с баней.

Волонтерская группа помощи мобилизованным САМБАТ была создана в регионе практически сразу, как в стране была объявлена частичная мобилизация. Сейчас она объединяет уже больше 13 тыс. человек. Волонтеры закупают и собирают для мобилизованных инвентарь, снаряжение, шьют маскхалаты.

"Швеи у нас работают, женщины, у кого-то дома есть машинка, у кого-то мини-ателье. Мы на взносы покупаем ткань, нитки и им передаем. Сейчас шьем балаклавы, толстовки, жилеты из флиса, очень нравится ребятам, многие даже говорят: давайте меняться, мы вам отдадим, что получили, а вы нам свою", — рассказывает Виктор Романов.

А еще по всей области около 1200 вязальщиц вяжут ребятам теплые носки. Здесь задача — обеспечить всех бойцов до отправки в зону СВО, так как потом хочется везти уже более важные вещи — обмундирование, лекарства.

"Нам жертвуют автомобили в разном состоянии, мы их бронируем, красим, наносим автомаскировку и передаем в армию, будут они работать и в тылу, и на фронте", — уточняет собеседник издания.

Также в Самбате готовят нужную печатную продукцию. Как рассказывают активисты, выяснилось, что есть недостаток учебной литературы. Ее печатают сейчас в больших количествах, начиная от инструкций для начмедов, пособий по тактической медицине и кончая справочниками для рядового состава.