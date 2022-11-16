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Из Самары на фронт отправят две восстановленные полковые бани Волонтеры готовят для передачи бойцам СВО полевые бани Самарские волонтеры запустили проект по обучению солдат тактической медицине Самарский военком рассказал, сколько человек отправится служить в осенний призыв "Было недопонимание": курсы начальной военной подготовки оставят в здании самарского ДОСААФ

Армия Общество

Из Самары на фронт отправят две восстановленные полковые бани

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре волонтеры группы помощи мобилизованным САМБАТ заканчивают финальные испытания двух восстановленных полковых бань и готовятся отправить их на фронт бойцам СВО, сообщает "КП-Самара". Изготовлены такие бани были в 1966 г., но актуальны до сих пор. Баня позволяет снабдить бойцов горячей водой, провести дезинфекцию одежды, белья, матрасов.

"Нам позвонила женщина и сказала, что у ее отца сохранились две полковые бани и он хотел бы их передать на фронт. Я донес информацию до руководства военного и мне сказали, что такие бани нужны. Поехали, забрали, они были законсервированы", — рассказывает старший координатор волонтерского движения Виктор Романов.

Бани хоть и в годах, но вполне рабочие. Пришлось заменить только приборы, показывающие температуру и давление. Также их несколько раз запустили в эксплуатацию, чтобы промыть и прочистить.

"Конструкция прекрасная. С ее помощью могут помыться 46 человек в час. Воду она может забирать с любого водоема и работать круглосуточно. В принципе она как самовар, сначала раскочегарится, а потом уже работает автономно. Для запуска нужны дрова, а потом она работает на жидком топливе", — объясняет Виктор Романов.

Важный плюс — баня может забирать воду из любого водоема, хоть озера, хоть небольшой ямы. После этого она нагревается и подается в помывочную комнату, в ней одновременно могу находиться четыре человека.

Сейчас бани уже готовы к отправке на фронт: либо поедут своим ходом в качестве прицепа к военной технике, либо из Рощинского с другими военными авто. Сейчас же на испытательный полигон приехали мобилизованные — бойцам покажут, как обращаться с баней.

Волонтерская группа помощи мобилизованным САМБАТ была создана в регионе практически сразу, как в стране была объявлена частичная мобилизация. Сейчас она объединяет уже больше 13 тыс. человек. Волонтеры закупают и собирают для мобилизованных инвентарь, снаряжение, шьют маскхалаты.

"Швеи у нас работают, женщины, у кого-то дома есть машинка, у кого-то мини-ателье. Мы на взносы покупаем ткань, нитки и им передаем. Сейчас шьем балаклавы, толстовки, жилеты из флиса, очень нравится ребятам, многие даже говорят: давайте меняться, мы вам отдадим, что получили, а вы нам свою", — рассказывает Виктор Романов.

А еще по всей области около 1200 вязальщиц вяжут ребятам теплые носки. Здесь задача — обеспечить всех бойцов до отправки в зону СВО, так как потом хочется везти уже более важные вещи — обмундирование, лекарства.

"Нам жертвуют автомобили в разном состоянии, мы их бронируем, красим, наносим автомаскировку и передаем в армию, будут они работать и в тылу, и на фронте", — уточняет собеседник издания.

Также в Самбате готовят нужную печатную продукцию. Как рассказывают активисты, выяснилось, что есть недостаток учебной литературы. Ее печатают сейчас в больших количествах, начиная от инструкций для начмедов, пособий по тактической медицине и кончая справочниками для рядового состава.

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