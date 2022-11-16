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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" объявляет акцию "В Новый год — без долгов и с подарками!"

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" объявляет старт традиционной акции "В Новый год — без долгов и с подарками!". Для участия клиенты компании — физические лица должны до 31 декабря 2022 года оплатить все начисления за тепло и горячую воду за ноябрь и рекомендуемый платеж за декабрь, а также убедиться в отсутствии задолженности за указанные энергоресурсы.

Все участники акции получат списание пеней при их наличии (за исключением пеней, взыскиваемых по решению суда) и возможность выиграть сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов. Клиенты, которые в дополнение к вышеуказанным условиям подпишутся на получение электронной квитанции, станут участниками дополнительного розыгрыша. Результаты будут размещены на официальном сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru.

"Традиционная новогодняя акция дает возможность всем жителям региона закончить год, оставив в прошлом вопросы по коммунальным платежам и начислению пеней. 500 счастливчиков смогут выиграть призовое зачисление на лицевой счет в размере 1000 рублей. Новшество акции этого года — проведение дополнительного розыгрыша ценных призов среди клиентов, подписавшихся на электронную квитанцию", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании samara.esplus.ru или у сотрудников офисов обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс".

Гид потребителя

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