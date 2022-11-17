"Акрон" победил "Аланию" из Владикавказа

Тольяттинский "Акрон" на своем поле победил "Аланию" из Владикавказа.

Матч прошел в рамках 6 тура "Fonbet кубка России — путь регионов" и закончился со счетом 1:0 в пользу "Акрона".



Тольяттинская команда вышла в ¼ кубка России, где сыграет с командой из Российской премьер лиги. Акрон — первая за 17 лет команда из Тольятти, которая вышла в ¼ кубка России.



Победный гол на счету Дмитрия Сасина.