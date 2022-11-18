Как изменятся тарифы ЖКХ в Самарской области с декабря

В 2023 г. и половине 2024 г. будут действовать тарифы ЖКХ, установленные в 2022 г., сообщает департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области.
При этом постановление Правительства РФ от 14 ноября устанавливает, что с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. индекс изменения размера вносимой платы граждан за коммунальные услуги для всех регионов составит 9%. Ранее было принято решение о переносе планового повышения тарифов с июля 2023 г. на декабрь 2022 года.
Отметим, что согласно опубликованному проекту постановления губернатора, которым устанавливаются предельные индексы для региона. Так, в Самаре максимальное повышение может составить 10,1%, в Тольятти - 9%.
С декабря 2022 г. одноставочный тариф на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, составит 5,04 руб/кВт*ч.
Тарифы на природный газ, реализуемый населению, устанавливаются в зависимости от его применения. Так, для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты и нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения цена составит 8,92 руб/м3. Для жителей домов, оснащенных газовой плитой и колонкой, цена составит – 7,33 руб/м3.
"Тарифы на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение для каждой ресурсоснабжающей организации, работающей в регионе, устанавливаются на экономически обоснованном уровне, учитывающем индивидуальные особенности организации: от изношенности объектов и сетей до вида и объема потребления энергоресурсов для производства и оказания услуг", - поясняют в департаменте.
Крупные города Самарской области — Самара, Тольятти и Новокуйбышевск отнесены к ценовым зонам теплоснабжения, а значит в них устанавливается предельная цена тепловой энергии, которая фиксируется соглашением, заключаемым между теплоснабжающей организацией и администрацией каждого городского округа.
В ближайшее время будет пересчитан региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированный по муниципальным образованиям, который является базой для выплаты министерством социально – демографической и семейной политики Самарской области субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. На них имеют право семьи, в чьем совокупном доходе счета на жилищно-коммунальные услуги превышают 22%.
Единый предельный тариф на услугу регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО "ЭкоСтройРесурс" планируется увеличить на 4%.
"В среднем платеж за коммунальные услуги для семьи из трех человек, проживающих в трехкомнатной квартире прибавит чуть более 550 руб., для семьи из двух человек, проживающих в двухкомнатной квартире чуть более 400 руб., а для одного человека, проживающего в однокомнатной квартире около 250 рублей", - прогнозируют в ведомстве.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа