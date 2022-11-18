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ЖКХ и благоустройство Общество

Как изменятся тарифы ЖКХ в Самарской области с декабря

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2023 г. и половине 2024 г. будут действовать тарифы ЖКХ, установленные в 2022 г., сообщает департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области.

При этом постановление Правительства РФ от 14 ноября устанавливает, что с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. индекс изменения размера вносимой платы граждан за коммунальные услуги для всех регионов составит 9%. Ранее было принято решение о переносе планового повышения тарифов с июля 2023 г. на декабрь 2022 года.

Отметим, что согласно опубликованному проекту постановления губернатора, которым устанавливаются предельные индексы для региона. Так, в Самаре максимальное повышение может составить 10,1%, в Тольятти - 9%.

С декабря 2022 г. одноставочный тариф на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, составит 5,04 руб/кВт*ч.

Тарифы на природный газ, реализуемый населению, устанавливаются в зависимости от его применения. Так, для  приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты и нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения цена составит 8,92 руб/м3. Для жителей домов, оснащенных газовой плитой и колонкой, цена составит – 7,33 руб/м3.

"Тарифы на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение для каждой ресурсоснабжающей организации, работающей в регионе, устанавливаются на экономически обоснованном уровне, учитывающем индивидуальные особенности организации: от изношенности объектов и сетей до вида и объема потребления энергоресурсов для производства и оказания услуг", - поясняют в департаменте.

Крупные города Самарской области — Самара, Тольятти и Новокуйбышевск отнесены к ценовым зонам теплоснабжения, а значит в них устанавливается предельная цена тепловой энергии, которая фиксируется соглашением, заключаемым между теплоснабжающей организацией и администрацией каждого городского округа.

В ближайшее время будет пересчитан региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированный по муниципальным образованиям, который является базой для выплаты министерством социально – демографической и семейной политики Самарской области субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. На них имеют право семьи, в чьем совокупном доходе счета на жилищно-коммунальные услуги превышают 22%.

Единый предельный тариф на услугу регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО "ЭкоСтройРесурс" планируется увеличить на 4%.

"В среднем платеж за коммунальные услуги для семьи из трех человек, проживающих в трехкомнатной квартире прибавит чуть более 550 руб., для семьи из двух человек, проживающих в двухкомнатной квартире чуть более 400 руб., а для одного человека, проживающего в однокомнатной квартире около 250 рублей", - прогнозируют в ведомстве.

Гид потребителя

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