Светлана Ильина: "Ни одна из позиций бюджета по отрасли образования не секвестирована"

В Самарской губернской думе под председательством Светланы Ильиной состоялось заседание комитета по образованию и науке. Основное внимание парламентарии уделили обсуждению принятого в первом чтении проекта закона Самарской области "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

Депутаты Роман Маркаров, Наталья Боброва, Виктор Кузнецов, Екатерина Кузьмичева, Елена Сазонова, Николай Панченко, Ирина Долгополова, Марина Ерина, Роман Балтер обсудили финансирование отрасли образования на ближайшие три года.

Согласно проекту, общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение отрасли "Образование" в бюджете Самарской области на 2023-2025 гг. запланирован в размере более 142,7 млрд рублей: в 2023 г. будет выделено 46 млрд руб., в 2024 г. - 48,6 млрд руб., в 2025 г. - 48 млрд рублей.

Доля расходов по отрасли "Образование" в общих расходах регионального бюджета, предусмотренных на 2023 год, составляет 21,2%.

В 2023 г. проектом закона заложено финансирование восьми государственных программ Самарской области. Средства распределены таким образом: на "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области" на 2015–2030 гг. всего будет выделено 44,37 млрд рублей. Из них основная часть - 43,9 млрд руб. - пойдет на подпрограмму "Реализация государственной политики в области образования и науки на территории Самарской области". 29,2 млн руб. выделят на "Развитие технического творчества обучающихся Самарской области", 260 млн руб. - на "Реализацию государственной молодежной политики в Самарской области". Подпрограмма "Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в Самарской области" до 2030 года" получит 142,7 млн рублей.

На программу "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений в Самарской области" будет направлено 1,3 млрд рублей: подпрограмма "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Самарской области" - 74,3 млн руб., подпрограмма "Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере образования на территории Самарской области" - 975,6 млн руб., подпрограмма "Модернизация пищеблоков в образовательных организациях Самарской области" - 113 млн руб., подпрограмма "Создание современных условий для занятия физической культурой и спортом в образовательных организациях Самарской области" до 2024 года" - 486,5 млн руб., подпрограмма "Создание новых мест в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на территории Самарской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения" - 140 млн рублей.

Программа "Развитие социальной защиты населения в Самарской области" будет профинансирована на 214 млн руб., "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области" - 6 млн руб., "Доступная среда в Самарской области" - 31,5 млн руб., "Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения в Самарской области" - 2 млн руб., "Развитие жилищного строительства в Самарской области" - 23,5 млн руб., "Развитие транспортной системы Самарской области" - 5,6 млн рублей.

Кроме этого, по отрасли "Образование" реализуются мероприятия не в рамках государственных программ, объем расходов по которым составляет 78,7 млн рублей.

Также в 2023–2025 гг. министерство планирует привлечь средства федерального бюджета в объеме 1,7 млрд рублей в рамках национального проекта "Образование" по федеральным проектам "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Социальная активность", "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", "Молодые профессионалы", а такжев рамках национального проекта "Демография" по федеральному проекту "Содействие занятости".

Кроме того, по данным министерства строительства Самарской области, на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме более 805 млн рублей (в том числе на софинансирование федеральных средств), которые будут направлены на строительство детсада в Самаре и школы в с. Тимофеевка, а также на возведение 6 школ, создаваемых в рамках концессионных соглашений. Новые учебные заведения появятся в рамках программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений в Самарской области" до 2026 года".

Комитет вынес единогласное решение рекомендовать думе принять Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" во втором и окончательном чтении.

"Нам очень приятно осознавать, что ни одна из позиций бюджета по отрасли образования не секвестирована. Более того, мы наблюдаем прирост. У нас есть резерв на случай, если потребуются дополнительные средства. Будет продолжена реализация федеральной программы по капитальному ремонту школ, как и региональной программы капремонта образовательных организаций. По поручению губернатора у нас действует отдельная программа по капитальному ремонту пищеблоков, спортивных залов и т. д. Мы продолжаем реализовывать все национальные проекты. Средства на это предусмотрены в проекте областного бюджета. Поэтому мы, конечно, надеемся на лучшее", - подчеркнула Светлана Ильина.