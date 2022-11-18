Пропавшего в Самарской области подростка нашли повешенным

Подросток из Кинеля, ранее числившегося как пропавший без вести, найден мертвым. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области
Напомним, 16-летний мальчик вышел из школы 15 ноября, около 14:00, и пропал. Сотрудники СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Школьника искали полицейские, сотрудники Росгвардии, волонтеры.
18 ноября тело подростка обнаружили в Кинеле. По данным Волга Ньюс, он был повешенным. Сейчас предстоит выяснить, имел ли кто-то отношение к этому.
"Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели подростка", — уточнили в регуправлении Следственного комитета.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.