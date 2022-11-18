В Самарской области пятеро мобилизованных самовольно покинули воинскую часть

Правоохранительными органами проводятся доследственные проверки по пяти фактам самовольного оставления мобилизованными военнослужащими воинской части. По итогам проверок будут приняты соответствующие решения.
Напомним, что за самовольное оставление части или места службы предусмотрена уголовная ответственность по статье 337 Уголовного кодекса РФ. Самовольным считается оставление части или места службы военнослужащим без соответствующего разрешения командира (начальника).
Согласно части 2.1 статьи 337 УК РФ за самовольное оставление части или места службы, неявку в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше двух суток, но не более десяти суток, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.
Действия военнослужащих, самовольно оставивших часть или место службы либо неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, совершенные в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, квалифицируются по части 3.1 статьи 337 УК РФ, санкция за которые предусмотрена в виде лишения свободы на срок до семи лет.
За самовольное оставление части или места службы либо неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет и квалифицируется по части 5 статьи 337 УК РФ.
Вопрос об освобождении от уголовной ответственности решается в каждом случае индивидуально в зависимости от всех обстоятельств дела и личности виновного. Решение об освобождении от уголовной ответственности может быть принято на стадии возбуждения уголовного дела, в ходе предварительного следствия или судебного разбирательства.
Последние комментарии
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту