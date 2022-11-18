Николай Сомов: "Это будет не просто бюджет развития АПК, а бюджет интенсивного и ответственного развития"

Депутаты Самарской губернской думы продолжают работу над бюджетом региона на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов. На очередном заседании комитета думы по сельскому хозяйству и продовольствию под председательством Николая Сомова заместитель председателя комитета Николай Панченко, члены комитета Михаил Абдалкин, Владимир Купцов, Марина Сидухина и Владимир Субботин рассмотрели проект совместно с представителями региональных ведомств.

Общий объем бюджетных ассигнований в сфере АПК за счет средств областной казны на 2023 год предусмотрен на уровне текущего года - в сумме 2,5 млрд рублей, на 2024 и 2025 годы - по 2,4 млрд рублей.

В ближайшие три года продолжится реализация мероприятий региональных составляющих федеральных проектов "Экспорт продукции АПК" и "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства".

По информации министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николая Абашина, в регионе разработана 41 мера государственной поддержки АПК, 15 из них направлены на поддержку животноводства, как приоритетной отрасли самарского агропрома. Большое внимание уделяется развитию семеноводства, селекционной работы, разрабатываются новые сорта зерновых, технических и овощных культур.

Руководитель ведомства рассказал также о достижениях ученых в сотрудничестве с сельхозтоваропроизводителями и работе по импортозамещению, о перспективах введения в севооборот неиспользуемых земель и планах по вводу мелиорируемых сельхозземель.

В бюджете 2023 года более чем на 45% увеличились бюджетные ассигнования по линии министерства лесного хозяйства региона, составив 1,4 млрд рублей. На реализацию государственной программы "Развитие лесного хозяйства Самарской области" предусмотрено 540 млн рублей. "Самаралес" и "Самарские лесничества" продолжат выполнение задач по охране, защите и воспроизводству лесов и другим направлениям. Продолжатся и работы по расчистке горельников в Тольятти - в 2023 году целевые субсидии позволят провести их на территории 55 га.

Депутаты поддержали также поправки в бюджет на 270 млн руб., предложенные фракцией "Единая Россия" областного парламента. Дополнительные средства предлагается направить на модернизацию и техническое оснащение АПК, реализацию программы "Комплексное развитие сельских территорий", для выплаты субсидий сельхозтоваропроизводителям в целях возмещения части затрат на поддержку собственного производства молока и на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, а также на поддержку отдельных направлений животноводства.

"Комитет проголосовал за поправки фракции "Единая Россия". Они создадут условия для того, чтобы жители Самарской области не почувствовали санкционного давления по ценам в магазинах, чтобы сельхозтоваропроизводители были уверены в завтрашнем дне, продолжали работать, развиваться, инвестировать в свое производство. Дополнительные средства предлагается выделить и на поддержку агропромышленного производства, поддержку производства молока и личных подсобных хозяйств. Думаю, что в результате это будет не просто бюджет развития агропромышленного комплекса, а бюджет интенсивного и ответственного развития", - отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию областного парламента Николай Сомов.