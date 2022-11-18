Депутаты губернской думы обсудили бюджет отрасли здравоохранения на 2023–2025 годы

В четверг, 17 ноября, под председательством Марины Сидухиной состоялось заседание комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике. Депутаты обсудили проект закона Самарской области "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", принятого в первом чтении.

На заседании от профильных министерств была получена информация о финансировании расходных обязательств на трехлетний период. Руководитель департамента экономики и финансов министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Александр Солуянов рассказал, что министерству предусмотрено на 2023 год 38,9 млрд рублей, на 2024 год свыше 40 млрд рублей, на 2025 год - 41,7 млрд рублей. Будет продолжена реализация нацпроекта "Демография", а также учтено исполнение всех публичных обязательств по выплате заработной платы и т. д.

В 2023 году наблюдается рекордный объем средств регионального бюджета на предоставление мер соцподдержки - 25,9 млрд рублей, всего их в регионе их выплачивается 92 вида.

Руководитель департамента экономики и финансов министерства здравоохранения Самарской области Вадим Свирид рассказал об объемах финансирования, предусмотренных министерству: на 2023 год - 30,1 млрд руб., на 2024 год - 28,9 млрд руб., на 2025 год - 29,9 млрд рублей.

Расходы распределят на 4 основных программы: "Государственное развитие здравоохранения" (на эту программу приходится 99% всех расходов), "Противодействие незаконному обороту наркотиков", "Оказание содействия добровольному переселению граждан", "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Самарской области".

По словам министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирины Никишиной, на 2023 год министерству будет выделено 833 млн рублей; на 2024 и 2025 годы - по 715 млн рублей. В рамках областного бюджета финансируются три государственные программы, основная из них - "Содействие занятости населения Самарской области".

Участники заседания также обсудили таблицу поправок, поступивших в комитет от фракции "Единая Россия" в Самарской Губернской Думе, единогласно одобрили их и рекомендовали проект областного бюджета к принятию во втором чтении с учетом поправок.

"Все социальные обязательства в бюджете сохранены: пособия и выплаты всем льготным категориям. Более того, будут добавлены новые виды поддержки для семей с детьми. При этом, несмотря на непростую экономическую ситуацию, основа, заложенная главой региона Дмитрием Азаровым вместе со всей командой, позволила сформировать главный финансовый документ на 2023-2025 гг. как бюджет развития. В адрес комитета поступили поправки от фракции "Единая Россия", которые предлагают увеличить средства на отдых и оздоровление детей, улучшение материально-технической базы социальных учреждений, оснащение лечебных учреждений резервными источниками электроснабжения. Мы коллегиально обсудили и одобрили поправки. Уверена, это позволит качественно подойти к подготовке документа ко второму чтению", - прокомментировала Марина Сидухина.