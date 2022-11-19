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Футбол Спорт

Матч "Крыльев Советов" со "Спартаком" рассудит Павел Кукуян

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Матч пятого тура группового этапа Фонбет Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком" рассудит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном, сообщает пресс-служба самарского клуба.

На поле ему помогут ассистенты — Алексей Стипиди (Краснодар), Андрей Гурбанов (Краснодар), резервный арбитр — Кирилл Силантьев (Самара), VAR — Евгений Кукуляк (Калуга), AVAR — Илья Елеференко (Москва).

Ранее Павел Кукуян судил шесть матчей с участием "Крыльев". Из них выиграть самарцам удалось лишь раз.

Напомним, встреча "Крыльев Советов" со "Спартаком" состоится в среду, 23 ноября на "Солидарность Самара Арене". Начало в 19:00.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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