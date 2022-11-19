Матч "Крыльев Советов" со "Спартаком" рассудит Павел Кукуян

Матч пятого тура группового этапа Фонбет Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком" рассудит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном, сообщает пресс-служба самарского клуба.

На поле ему помогут ассистенты — Алексей Стипиди (Краснодар), Андрей Гурбанов (Краснодар), резервный арбитр — Кирилл Силантьев (Самара), VAR — Евгений Кукуляк (Калуга), AVAR — Илья Елеференко (Москва).

Ранее Павел Кукуян судил шесть матчей с участием "Крыльев". Из них выиграть самарцам удалось лишь раз.

Напомним, встреча "Крыльев Советов" со "Спартаком" состоится в среду, 23 ноября на "Солидарность Самара Арене". Начало в 19:00.