Незаконные гаражи мешают ремонту водопровода на ул. Алма-Атинской

В субботу, 19 ноября, на ул. Алма-Атинской, 116 на водопроводной линии диаметром 200 мм произошёл технологический отказ и излив воды на поверхность, сообщает "РКС-Самара". Дежурная бригада отключила утечку, без холодного водоснабжения сейчас находятся несколько многоквартирных домов поблизости.
Провести аварийно-восстановительные работы мешают гаражи, незаконно установленные прямо в месте прохождения водопроводной линии. Так как это чужое имущество, убирать его самостоятельно РСО не имеет права, совместно с администрацией Кировского района ведётся поиск владельцев.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа