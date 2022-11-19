Незаконные гаражи мешают ремонту водопровода на ул. Алма-Атинской

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В субботу, 19 ноября, на ул. Алма-Атинской, 116 на водопроводной линии диаметром 200 мм произошёл технологический отказ и излив воды на поверхность, сообщает "РКС-Самара". Дежурная бригада отключила утечку, без холодного водоснабжения сейчас находятся несколько многоквартирных домов поблизости.