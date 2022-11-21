Сергей Пиняев сыграл за сборную России против Узбекистана

Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев сыграл за сборную России в товарищеском матче против сборной Узбекистана.
Сергей появился на поле на 76-й минуте, а встреча завершилась со счетом 0:0. Защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков остался в запасе.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?