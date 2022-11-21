Сергей Пиняев сыграл за сборную России против Узбекистана

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Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев сыграл за сборную России в товарищеском матче против сборной Узбекистана.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"