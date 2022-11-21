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В пос. Управленческий планируют реконструировать ливневку и построить очистные сооружения "Рубину" дадут площадки под новое здание администрации Кировского района и ТЦ ГК "Берег" планирует занять береговую линию под застройку нового ЖК На строительство кампуса около "Самара Арены" до 2025 г. заложили более 9 млрд рублей Власти Самары разрешили "Акации" подготовить документы по застройке 17-го километра Московского шоссе

Строительство Строительство и недвижимость

В пос. Управленческий планируют реконструировать ливневку и построить очистные сооружения

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурс на поиск подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию по реконструкции сетей дождевой канализации в пос. Управленческий со строительством очистных сооружений со встроенной насосной станцией "Коптев овраг" производительностью 30 тыс. м3/сут.

Начальная цена контракта составляет 87,83 млн рублей. В качестве источника финансирования указаны средства местного и областного бюджетов.

В описании объекта закупки отмечается, что проектирование должно быть выполнено в полном объеме без выделения этапов. На первой стадии проектирования будут определены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, пройдет согласование зон с заказчиком, выполнен проект планировки территории для установления границ территорий общего пользования и т. д.

Ориентировочная площадь — 42,7 га.

В перечне проектируемых объектов 16 пунктов, включая сооружения очистки ливневых стоков, аккумулирующий резервуар, канализационную насосную станцию, сооружение механического обезвоживания осадка и т. п.

Строительство и реконструкция сетей дождевой канализации пос. Управленческий включают в себя строительство участка сети дождевой канализации по ул. Красноглинское шоссе на участке от ул. Симферопольской до ул. Парижской коммуны (ориентировочная протяженность 400 м), реконструкцию участка сети дождевой канализации по ул. Парижской коммуны на участке от ул. Красноглинское шоссе до ул. Красногвардейская (примерная протяженность 400 м), реконструкцию участка сети дождевой канализации по ул. Парижской коммуны на участке от ул. Красногрвардейская до ул. Сергея Лазо (ориентировочная протяженностью участка 532  м), строительство участка сети дождевой канализации по ул. Парижской коммуны на участке от ул. Сергея Лазо до ул. Кузнецова (ориентировочная протяженностью участка 360  м), строительство участка сети дождевой канализации по ул. Кузнецова на участке от ул. Парижской коммуны до очистных сооружений "Коптев овраг" (ориентировочная протяженность участка 530 м).

Подрядчик должен определиться после 13 декабря и приступить к исполнению контракта с 20 декабря 2022 г. Завершить разработку документации необходимо до 31 декабря 2024 г.

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Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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