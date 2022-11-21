Санаторий "Надежда" готовится к новогодним каникулам

Рождественские праздники и зимние каникулы можно провести не только интересно, но и с пользой для здоровья всей семьи, если отправиться в санаторий. При этом далеко ехать не придется — в Самарской области немало мест, где превосходные природные условия сочетаются с комфортом проживания и качественным медицинским обслуживанием.

На любой вкус

Рождественские каникулы в заснеженном хвойном лесу покажутся сказочным приключением с Дедом Морозом, Снегурочкой, которые как вечные символы веселого праздника увлекут всех от мала до велика в праздничное веселье. Именно так планируют занимать гостей в санатории "Надежда", например, который принадлежит ПАО "Тольяттиазот" и расположен в Тольятти. Это оздоровительное учреждение в особом представлении не нуждается. За годы работы за ним закрепилась высокая репутация своеобразной фабрики здоровья, где помогают восстановить силы не только процедуры, но и природа.

Величавые сосны, веселые горки для детворы, мастер-классы для детей и взрослых, аппетитный праздничный стол — все для хорошего настроения и беспечного отдыха от унылых будней.

По путевке в Рождественский заезд гости получат сколько угодно свежего морозного воздуха хвойного леса, комфортабельные номера, лечебное питание, оздоровительные процедуры, а также разнообразную развлекательную программу, наполненную позитивом и лучшими моментами в семейном кругу. И взрослые, и дети найдут себе занятие по душе и непременно примут активное участие в веселье — каждый день со второго по восьмое января их будет ожидать что-то новое. Юное поколение сможет поиграть и порезвиться, почувствовав себя настоящими искателями приключений. Взрослым не нужно будет заботиться о закупке деликатесов к празднику и приготовлении сложных кулинарных шедевров — 6 января гостей ожидает рождественский ужин с изысканными блюдами. Разнообразное сбалансированное меню с расширенным ассортиментом рассчитано на самый притязательный вкус.

Для здоровья и красоты

Соединять приятное с полезным — любимое занятие россиян. Пока детвора занимается на мастер-классах и постигает азы самостоятельного творчества, мамам и бабушкам вполне можно заняться собой. Здесь для этого все есть: и врачи, и оборудование. Самое главное — составить восстановительную программу так, чтобы в ней нашлось место и активностям, и отдыху, и общению с близкими. А выбрать есть из чего. Опытный медицинский персонал внимательно прислушается к вашим пожеланиям и жалобам, порекомендует оздоровительные процедуры, и, если нужно, составит индивидуальную программу. Так что "хроникам" надо будет постараться не выбиться из плотного графика и успевать отдохнуть. А если серьезно, то ваше внимание к своему здоровью здесь действительно оценят и поддержат. Так что путь к красоте и здоровью окажется приятным и полезным.

"Оздоровительных и лечебных процедур у нас великое множество. Современная аппаратура помогает убрать боли в суставах и пояснице при артрите, артрозе, остеохондрозе, пяточной шпоре и других заболеваниях опорно-двигательной системы. Особое внимание мы уделяем тем, кто перенес коронавирусную инфекцию. В специальную программу входят процедуры, которые в короткий срок помогут восстановить работу систем организма". — говорит главный врач санатория "Надежда" Александр Пополитов.

Праздник для всех

В перечне развлечений в Рождественский заезд — обширная досуговая программа. Это семейные кинопросмотры, интеллектуальные и подвижные игры для взрослых и детей, дискотеки, в том числе на свежем воздухе, творческие мастерские и мастер-классы, экскурсии, семейные эстафеты и праздничные концерты.

В эти дни все желающие смогут стать частью грандиозного проекта "Семья года — 2023". Семьи-участницы порадуют зрителей и членов жюри своими талантами, художественными зарисовками и творческими номерами, а также смогут побороться в самых неожиданных конкурсах за главный приз Рождества — семейный уикенд в санатории "Надежда".

Рождественская неделя пролетит в санатории быстро. Приятные воспоминания о чудесной зимней сказке сохранятся в памяти надолго, а оздоравливающий воздух, сбалансированное питание и бережные процедуры для красоты и здоровья пойдут на пользу всем членам семьи.

Так что сочетать приятное с полезным — хорошая привычка, тем более, если это сопровождается позитивом, вкусной едой и лучшими моментами с близкими.