16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В день матча "Крыльев" будут организованы дополнительные автобусы и трамваи Самарской сироте, которую выгнали из общежития с детьми, дадут жилье Прокуратура нашла нарушения при строительстве детсада на Воронежских озерах в Самаре В Самарской области задержали 56 пьяных водителей за три дня Мария Казак: "Должно быть модно одеваться в российское"

Общество

Санаторий "Надежда" готовится к новогодним каникулам

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Рождественские праздники и зимние каникулы можно провести не только интересно, но и с пользой для здоровья всей семьи, если отправиться в санаторий. При этом далеко ехать не придется — в Самарской области немало мест, где превосходные природные условия сочетаются с комфортом проживания и качественным медицинским обслуживанием.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

На любой вкус

Рождественские каникулы в заснеженном хвойном лесу покажутся сказочным приключением с Дедом Морозом, Снегурочкой, которые как вечные символы веселого праздника увлекут всех от мала до велика в праздничное веселье. Именно так планируют занимать гостей в санатории "Надежда", например, который принадлежит ПАО "Тольяттиазот" и расположен в Тольятти. Это оздоровительное учреждение в особом представлении не нуждается. За годы работы за ним закрепилась высокая репутация своеобразной фабрики здоровья, где помогают восстановить силы не только процедуры, но и природа.

Величавые сосны, веселые горки для детворы, мастер-классы для детей и взрослых, аппетитный праздничный стол — все для хорошего настроения и беспечного отдыха от унылых будней.

По путевке в Рождественский заезд гости получат сколько угодно свежего морозного воздуха хвойного леса, комфортабельные номера, лечебное питание, оздоровительные процедуры, а также разнообразную развлекательную программу, наполненную позитивом и лучшими моментами в семейном кругу. И взрослые, и дети найдут себе занятие по душе и непременно примут активное участие в веселье — каждый день со второго по восьмое января их будет ожидать что-то новое. Юное поколение сможет поиграть и порезвиться, почувствовав себя настоящими искателями приключений. Взрослым не нужно будет заботиться о закупке деликатесов к празднику и приготовлении сложных кулинарных шедевров — 6 января гостей ожидает рождественский ужин с изысканными блюдами. Разнообразное сбалансированное меню с расширенным ассортиментом рассчитано на самый притязательный вкус.

Для здоровья и красоты

Соединять приятное с полезным — любимое занятие россиян. Пока детвора занимается на мастер-классах и постигает азы самостоятельного творчества, мамам и бабушкам вполне можно заняться собой. Здесь для этого все есть: и врачи, и оборудование. Самое главное — составить восстановительную программу так, чтобы в ней нашлось место и активностям, и отдыху, и общению с близкими. А выбрать есть из чего. Опытный медицинский персонал внимательно прислушается к вашим пожеланиям и жалобам, порекомендует оздоровительные процедуры, и, если нужно, составит индивидуальную программу. Так что "хроникам" надо будет постараться не выбиться из плотного графика и успевать отдохнуть. А если серьезно, то ваше внимание к своему здоровью здесь действительно оценят и поддержат. Так что путь к красоте и здоровью окажется приятным и полезным.

"Оздоровительных и лечебных процедур у нас великое множество. Современная аппаратура помогает убрать боли в суставах и пояснице при артрите, артрозе, остеохондрозе, пяточной шпоре и других заболеваниях опорно-двигательной системы. Особое внимание мы уделяем тем, кто перенес коронавирусную инфекцию. В специальную программу входят процедуры, которые в короткий срок помогут восстановить работу систем организма". — говорит главный врач санатория "Надежда" Александр Пополитов.

Праздник для всех

В перечне развлечений в Рождественский заезд — обширная досуговая программа. Это семейные кинопросмотры, интеллектуальные и подвижные игры для взрослых и детей, дискотеки, в том числе на свежем воздухе, творческие мастерские и мастер-классы, экскурсии, семейные эстафеты и праздничные концерты.

В эти дни все желающие смогут стать частью грандиозного проекта "Семья года — 2023". Семьи-участницы порадуют зрителей и членов жюри своими талантами, художественными зарисовками и творческими номерами, а также смогут побороться в самых неожиданных конкурсах за главный приз Рождества — семейный уикенд в санатории "Надежда".

Рождественская неделя пролетит в санатории быстро. Приятные воспоминания о чудесной зимней сказке сохранятся в памяти надолго, а оздоравливающий воздух, сбалансированное питание и бережные процедуры для красоты и здоровья пойдут на пользу всем членам семьи.

Так что сочетать приятное с полезным — хорошая привычка, тем более, если это сопровождается позитивом, вкусной едой и лучшими моментами с близкими.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Зимин 08 ноября 2022 11:53 Дмитрий Пучков выступил на открытии патриотического форума в Самаре

"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.

Михаил Юрьевич 06 ноября 2022 14:45 "Было недопонимание": курсы начальной военной подготовки оставят в здании самарского ДОСААФ

В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?

Татьяна Логинова 12 октября 2022 15:21 В Самарскую область прибудут дети-сироты из Донецкой народной республики

Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:33 Самарской школе олимпийского резерва отказали в застройке берега Волги

Для бизнеса нет святого. Печалька.

Фото на сайте

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4