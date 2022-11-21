Владимир Субботин: "Проект областного бюджета на ближайшие три года хорошо сформирован и грамотно сбалансирован"

В Самарской губернской думе под председательством Владимира Субботина состоялось очередное заседание комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. Депутаты Александр Милеев, Вячеслав Дормидонтов, Михаил Маряхин, Денис Волков, Дмитрий Литвинов, Александр Степанов, Екатерина Луценко и Максим Федоров продолжили работу над проектом регионального бюджета на 2023-2025 годы.

Напомним, законопроект "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" был принят в первом чтении 15 ноября на пленарном заседании Самарской губернской думы.

На заседании комитета были рассмотрены бюджетные статьи расходов по профильным направлениям трех областных министерств. Так, бюджетные ассигнования министерства энергетики и ЖКХ на три года предусмотрены в объеме 12,1 млрд рублей: в 2023 г. - 4,1 млрд руб., в 2024 г. - 5,5 млрд руб., в 2025 г. - 2,5 млрд рублей. Эти средства будут направлены на реализацию восьми госпрограмм Самарской области и четырех региональных проектов.

В проекте бюджета будущего года на реализацию госпрограмм запланировано свыше 3,8 млрд руб., финансовое обеспечение регпроектов составит порядка 724 млн рублей.

Расходы министерства в 2023 г. в разрезе финансирования госпрограмм распределены следующим образом: "Государственная поддержка собственников жилья" - 2,07 млрд руб., "Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области" - 555 млн руб., "Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения" - 407,2 млн руб., "Развитие коммунальной инфраструктуры в Самарской области" - 269,4 млн руб., "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" - 205,2 млн руб., "Формирование комфортной городской среды на территории Самарской области" - 167,5 млн руб., "Чистая вода" - 149,9 млн рублей.

Кроме того, на будущий год для министерства запланированы бюджетные ассигнования в размере 281,5 млн рублей на осуществление непрограммных направлений деятельности.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования на 2023-2025 гг. получит из областного бюджета 3,04 млрд рублей: в 2023 г. - 1,4 млрд руб., в 2024 г. - 904,8 млн руб., в 2025 г. - 726,9 млн рублей. В следующем году бюджетные ассигнования будут направлены на реализацию двух госпрограмм Самарской области: "Охрана окружающей среды Самарской области на 2014-2025 гг. и на период до 2030 года" - 1,2 млрд рублей, "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области" - 209 млн рублей.

На 2023-2025 гг. объем бюджетных ассигнований министерства промышленности и торговли составит 1,9 млрд рублей: в 2023 г. - 758 млн рублей; в 2024 г. - 657 млн рублей; в 2025 г. - 497 млн рублей.

Одним из центральных направлений расходов отраслевого министерства станет продолжение реализации мероприятий по ликвидации источника накопленного экологического вреда на территории "Средневолжского завода химикатов" в Чапаевске в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". На эти цели на 2023-2024 гг. предусмотрено бюджетное финансирование в размере 2,5 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2,2 млрд рублей. Софинансирование из областной казны составит 148 млн руб. в следующем году и 111 млн руб. - в 2024 году.

Кроме того, проектом закона предлагается на 2023-2025 гг. заложить ежегодные средства по 141,3 млн руб. на предоставление местным бюджетам дотаций на стимулирование качества управления муниципальными финансами (в части роста налогового потенциала территорий в связи с осуществлением нефтедобычи).

Перед вторым чтением комитет рассмотрел поправки, поступившие к главному документу Самарской области на 2023-2025 годы.

"Сегодня мы очень внимательно заслушали информацию о бюджетных проектировках на 2023-2025 годы по направлению трех отраслевых министерств. Депутаты активно обсуждали планы регионального Минэнерго по реализации социально значимых госпрограмм. Очень важная инициатива, которую мы поддержали, - это поправка от фракции "Единая Россия": добавить 10 млн рублей к уже заложенным в бюджете суммам на ликвидацию несанкционированных свалок на территории муниципалитетов.

Также комитет вновь заострил вопрос на необходимости увеличения финансирования по такому направлению, как замена лифтов в многоквартирных домах. Сегодня замене или ремонту подлежат свыше 14,5 тыс. лифтов, из них 5,5 тысячи эксплуатируются более 25 лет. На это требуется порядка 14 млрд рублей. Это очень значительная сумма для бюджета нашего региона. При этом мы видим, что министерство также заинтересовано в решении этой застарелой проблемы. Нам доложили, что в бюджете запланировано выделение на модернизацию лифтового оборудования ежегодно пока по 100 млн рублей. Министерство готовит инициативу об увеличении этих ежегодных платежей до 1,2 млрд. Мы с коллегами, в свою очередь, также поддержали предложение о целесообразности добавления сумм на эту статью расходов. Вопрос о выделении средств на ремонт противопожарных систем в МКД тоже очень серьезный и требует обстоятельного подхода. Для его решения необходимо, чтобы отраслевое министерство разработало соответствующую программу. Депутаты также высоко оценили работу областного минлесхоза и минпрома по подготовке бюджетных проектировок по их отраслям.

Считаем, что в целом проект областного бюджета на ближайшие три года хорошо сформирован и грамотно сбалансирован", - подытожил председатель комитета думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Владимир Субботин.