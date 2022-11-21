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На "Тольяттиазот" будут реконструированы биологические очистные сооружения

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты Самарской губернской думы провели выездное мероприятие комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды совместно с общественной комиссией по вопросам охраны окружающей среды при профильном комитете, посетив ПАО "ТОАЗ" - одно из крупнейших предприятий химической промышленности России. Участники выездного мероприятия ознакомились с тем, как на промпредприятии решается вопрос по очистке стоков.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

"Сегодня мы проводим, я считаю, уникальное мероприятие, где мы можем не только в рамках комитета, но и в рамках активной работы общественной комиссии по охране окружающей среды реально ознакомиться с деятельностью промышленного предприятия, с его планами по реконструкции очистных сооружений. Для нас очень важен диалог. Мы планируем рассмотреть работу отраслевого министерства по программе "Оздоровление Волги" и обсудить в целом вопросы, которые есть у общественного сообщества по охране окружающей среды", - обозначил цель выезда председатель общественной комиссии по вопросам охраны окружающей среды при комитете Думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Михаил Маряхин.

Очистные сооружения ТОАЗа были введены в эксплуатацию в 1978–1981 годы. Они предназначены для приема сточных вод не только с промышленных площадок предприятия, но и с территории Комсомольского района Тольятти и п.Поволжский.

Сточные воды, поступающие на очистку, состоят из минеральных, органических, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков. На предприятии работает специализированная аккредитованная лаборатория, которая на постоянной основе проводит производственный экологический контроль за состоянием сточных вод на каждой стадии очистки. Качество стоков соответствует санитарно-гигиеническим нормативам.

Вместе с тем, учитывая давность срока ввода в эксплуатацию очистных сооружений на ТОАЗе, назрела необходимость их реконструкции. В настоящее время уже выполнено техусловие проекта реконструкции биологических очистных сооружений (БОС) ПАО "ТОАЗ". Ведется проработка всех предлагаемых технических решений.

Как рассказал главный инженер ПАО "ТОАЗ" Андрей Кургин, первоначально предприятие столкнулось с проблемой: "Мы увидели, что разработанный проект неработоспособный. Средства будут заложены значительные, при этом не будут достигнуты необходимые результаты. Проект был приостановлен. Мы приняли решение более глубоко разобраться в этом вопросе совместно с самыми лучшими проектными институтами по очистке воды. Планируем изучить опыт уже работающих БОСов на других промпредприятиях, возможно даже с применением такой технологии, когда очищенные сточные воды будут вновь применяться на предприятии, что позволит снизить нагрузку на Волгу".

Депутат Александр Степанов порекомендовал также обратить внимание на научные изыскания в этом вопросе ведущих вузов Самарской области.

"Данные очистные сооружения со своей задачей справляются. Вместе с тем, время не стоит на месте, все понимают, что реконструкция здесь необходима, и двигаться вперед в этом направлении обязательно нужно. Сегодня мы видим, что есть много новых технологий, и перед крупными промышленными предприятиями Самарской области стоят задачи, чтобы улучшать свои показатели по снижению экологического  воздействия на окружающую среду путем внедрения усовершенствованных технологий", - подчеркнул министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексей Веселов.

В ходе совещания было доложено, что на 2022 год за счет средств федерального и областного бюджетов на реализацию региональной составляющей федерального проекта "Оздоровление Волги" предусмотрены субсидии в общем объеме 3,5 млрд руб., 3 млрд из которых - средства федерального бюджета.

Из 11 мероприятий, стартовавших в 2022 году, к вводу в эксплуатацию в этом году планируется 2 объекта - КОС в Отрадном и в Похвистнево. Также велика вероятность досрочного ввода в эксплуатацию очистных сооружений в Елховском районе.

"Сегодня мы посетили "Тольяттиазот", и отрадно видеть, что такое мощное промышленное предприятие уделяет пристальное внимание вопросам экологической безопасности. Нам показали очистные сооружения завода, которые обеззараживают не только стоки с промплощадок, но и сточные воды Комсомольского района Тольятти и п.Поволжский. Производительность очистных сооружений 104 тыс. м3 в сутки, загрузка составляет 60%. Запас мощности достаточно большой, но и срок эксплуатации уже длительный. Сегодня мы переговорили с руководством "Тольяттиазот" о перспективах. В этом году они планируют выполнить техническое задание на реконструкцию БОС. Такая позиция промпредприятия идет в ногу с реализацией национального проекта "Оздоровление Волги", что не может не радовать", - подвел итоги выездного мероприятия председатель комитета Самарской губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Владимир Субботин.

Гид потребителя

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