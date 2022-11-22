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Строительство Строительство и недвижимость

Застройщик "Древо.Центр" не смог отбиться от претензий Роспотребнадзора

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское ООО "Специализированный застройщик "Древо.Центр" не смогло оспорить в суде претензии Роспотребнадзора, наложившего ранее административное взыскание за некорректно составленный договор с дольщиками. Решение областного арбитражного суда по делу было принято 17 ноября.

"Древо.Центр" строит в Самаре ЖК "Панова Парк" на ул. Панова. Поводом для "административки" стало включение в договор долевого участия пункта, который устанавливает, что обязанность покупателя по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на счет эскроу в уполномоченном банке.

По мнению специалистов надзорного органа, такое положение ущемляет права потребителей. Роспотребнадзор вынес застройщику предупреждение. Арбитражный счел такие доводы справедливыми и не стал отменять наложенное на "Древо.Центр" взыскание.

Напомним, что это не первый случай, когда договор долевого участия вызвал претензии со стороны надзорных органов. В июне этого года прокуратурой Самары также были выявлены нарушения прав дольщиков жилого комплекса "Гранд Империалъ", который на ул. Галактионовской возводит ООО "Новое время".

Гид потребителя

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Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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