Застройщик "Древо.Центр" не смог отбиться от претензий Роспотребнадзора

Самарское ООО "Специализированный застройщик "Древо.Центр" не смогло оспорить в суде претензии Роспотребнадзора, наложившего ранее административное взыскание за некорректно составленный договор с дольщиками. Решение областного арбитражного суда по делу было принято 17 ноября.

"Древо.Центр" строит в Самаре ЖК "Панова Парк" на ул. Панова. Поводом для "административки" стало включение в договор долевого участия пункта, который устанавливает, что обязанность покупателя по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на счет эскроу в уполномоченном банке.

По мнению специалистов надзорного органа, такое положение ущемляет права потребителей. Роспотребнадзор вынес застройщику предупреждение. Арбитражный счел такие доводы справедливыми и не стал отменять наложенное на "Древо.Центр" взыскание.

Напомним, что это не первый случай, когда договор долевого участия вызвал претензии со стороны надзорных органов. В июне этого года прокуратурой Самары также были выявлены нарушения прав дольщиков жилого комплекса "Гранд Империалъ", который на ул. Галактионовской возводит ООО "Новое время".