Застройщик "Древо.Центр" не смог отбиться от претензий Роспотребнадзора

Самарское ООО "Специализированный застройщик "Древо.Центр" не смогло оспорить в суде претензии Роспотребнадзора, наложившего ранее административное взыскание за некорректно составленный договор с дольщиками. Решение областного арбитражного суда по делу было принято 17 ноября.
"Древо.Центр" строит в Самаре ЖК "Панова Парк" на ул. Панова. Поводом для "административки" стало включение в договор долевого участия пункта, который устанавливает, что обязанность покупателя по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на счет эскроу в уполномоченном банке.
По мнению специалистов надзорного органа, такое положение ущемляет права потребителей. Роспотребнадзор вынес застройщику предупреждение. Арбитражный счел такие доводы справедливыми и не стал отменять наложенное на "Древо.Центр" взыскание.
Напомним, что это не первый случай, когда договор долевого участия вызвал претензии со стороны надзорных органов. В июне этого года прокуратурой Самары также были выявлены нарушения прав дольщиков жилого комплекса "Гранд Империалъ", который на ул. Галактионовской возводит ООО "Новое время".
Последние комментарии
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!