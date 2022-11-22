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ЖКХ и благоустройство Общество

Прокуратура указала директору МП "Благоустройство" на проблемы с содержанием улиц Самары

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Октябрьского района направила директору самарского МП "Благоустройство" предостережение о недопустимости нарушений закона и разъяснила предусмотренную законами ответственность за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Данная мера была предпринята по итогам оперативного совещания с участием руководителей администрации Октябрьского внутригородского района, которое провел прокурор района 18 ноября.

"По результатам оперативного совещания разработан комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района г. Самары, а также создан оперативный штаб для оперативного выявления и устранения недостатков содержания улично-дорожной сети в зимний период", - сообщает облпрокуратура.

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