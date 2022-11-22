Прокуратура указала директору МП "Благоустройство" на проблемы с содержанием улиц Самары

Прокуратура Октябрьского района направила директору самарского МП "Благоустройство" предостережение о недопустимости нарушений закона и разъяснила предусмотренную законами ответственность за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Данная мера была предпринята по итогам оперативного совещания с участием руководителей администрации Октябрьского внутригородского района, которое провел прокурор района 18 ноября.
"По результатам оперативного совещания разработан комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района г. Самары, а также создан оперативный штаб для оперативного выявления и устранения недостатков содержания улично-дорожной сети в зимний период", - сообщает облпрокуратура.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа