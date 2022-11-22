В Куйбышевском районе планируют открыть государственную социальную гостиницу для женщин с детьми

В понедельник, 21 ноября, депутаты фракции "Единая Россия" в Самарской Губернской Думе провели выездное мероприятие по вопросу выделения дополнительных средств из областного бюджета на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области.

В Куйбышевском районе Самары первый заместитель председателя думы Марина Антимонова, заместитель председателя комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Юлия Хаджиева, первый заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский оценили ход проведения капитального ремонта в здании, где планируется разместить первую в городе государственную социальную гостиницу для женщин с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Гостиница будет структурным подразделением комплексного центра социального обслуживания населения "Ровесник". Сейчас завершается замена инженерных сетей и внутренняя отделка помещений, в 2023 году планируется утеплить фасад и обеспечить доступные условия для маломобильных граждан.

Социальная гостиница рассчитана на 36 койко-мест. Подопечные Центра получат кров, их обеспечат продуктами, окажут содействие в установлении связи с родными и близкими, помогут каждой женщине проанализировать сложившуюся ситуацию, найдут варианты для дальнейшего жизнеустройства и окажут поддержку в воплощении этого плана в жизнь.

"Для такого ответственного направления, как оказание, по сути, экстренной помощи женщинам с детьми, очень важно, когда есть именно государственная структура - социальная гостиница. Мы увидели хорошее качество работ, в здании сделан современный ремонт. Предусмотрено все, что необходимо для жизни здесь беременных женщин, женщин с детьми. Опыт использования денежных средств комплексный и системный. В подобных учреждениях очень нуждаются люди", - отметила первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова.

Ее поддержала и заместитель председателя комитета Самарской губернской думы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Юлия Хаджиева: "Мы видим качественную работу подрядчика для людей. Помещения, цветовая гамма - все здесь сделано людьми для людей".

Депутаты парламентской фракции "Единая Россия" внесли ряд поправок в главный финансовый закон региона "Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов". Одна из них - выделение дополнительно 100 млн руб. на мероприятия по капитальному ремонту, пожарной и антитеррористической безопасности учреждений социального обслуживания населения региона.

В регионе - порядка 60 таких учреждений с круглосуточным пребыванием.

Первый заместитель министра Олег Рубежанский отметил, что есть необходимость в проведении текущего и капитального ремонта учреждений, в плановой работе по устранению предписаний надзорных органов, поэтому дополнительное финансирование поможет в решении этих задач. Он также передал слова благодарности депутатам за внимание к социальному блоку, поддержку сферы семьи, материнства и детства.

"Я надеюсь, что в правительстве Самарской области будут изысканы средства, что нас поддержит губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, наши коллеги-депутаты, чтобы социальным учреждениям в следующем году было уделено особое внимание. Дома ребенка, приюты, пансионаты для инвалидов… Это социальные учреждения, где находятся люди, нуждающиеся в особой защите государства и наша задача - создать для них безопасные, современные и комфортные условия", - подчеркнула первый вице-спикер думы Марина Антимонова.