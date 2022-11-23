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Законотворчество Власть и политика

Самарских мобилизованных могут освободить от транспортного налога

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова внесла на рассмотрение депутатов Самарской губернской думы проект, предусматривающий корректировки регионального закона "О транспортном налоге на территории Самарской области".

Законопроектом предлагается освободить граждан РФ, "призванных на военную службу по мобилизации, или поступивших на военную службу по контракту либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины", от уплаты транспортного налога за 2022 год.

Освобождение от уплаты налога касается одного транспортного средства (ТС) из каждой определенной ниже категории ТС: автомобили легковые с мощностью двигателя до 200 л. с. включительно; мотоциклы, мотороллеры с мощностью двигателя до 100 л. с. включительно; автобусы с модностью двигателя до 250 л. с. включительно; другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу с мощностью двигателя до 100 л. с.; грузовые автомобили с мощностью двигателя до 250 л. с. включительно; катера, моторные лодки с мощностью двигателя до 100 л. с. включительно.

"Разовое освобождение названной категории граждан будет являться дополнительной к принятым в настоящее время президентом РФ, правительством РФ, губернатором Самарской области, правительством Самарской области мерой поддержки граждан, участвующих в  специальной военной операции, и их семей", — отмечается в пояснительной записке.

Аналогичные меры поддержки уже реализованы в Нижегородской области, соответствующий закон принят в конце октября 2022 г.

Гид потребителя

Последние комментарии

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