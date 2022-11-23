Самарских мобилизованных могут освободить от транспортного налога

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова внесла на рассмотрение депутатов Самарской губернской думы проект, предусматривающий корректировки регионального закона "О транспортном налоге на территории Самарской области".
Законопроектом предлагается освободить граждан РФ, "призванных на военную службу по мобилизации, или поступивших на военную службу по контракту либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины", от уплаты транспортного налога за 2022 год.
Освобождение от уплаты налога касается одного транспортного средства (ТС) из каждой определенной ниже категории ТС: автомобили легковые с мощностью двигателя до 200 л. с. включительно; мотоциклы, мотороллеры с мощностью двигателя до 100 л. с. включительно; автобусы с модностью двигателя до 250 л. с. включительно; другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу с мощностью двигателя до 100 л. с.; грузовые автомобили с мощностью двигателя до 250 л. с. включительно; катера, моторные лодки с мощностью двигателя до 100 л. с. включительно.
"Разовое освобождение названной категории граждан будет являться дополнительной к принятым в настоящее время президентом РФ, правительством РФ, губернатором Самарской области, правительством Самарской области мерой поддержки граждан, участвующих в специальной военной операции, и их семей", — отмечается в пояснительной записке.
Аналогичные меры поддержки уже реализованы в Нижегородской области, соответствующий закон принят в конце октября 2022 г.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.