Парламентская фракция "Единая Россия" предложила выделить больше средств на организацию детского отдыха в регионе

В среду, 23 ноября, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе, председатель комитета думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина посетила детский оздоровительный лагерь "Солнечный берег", который расположен в Безенчукском районе.

Выездное мероприятие парламентской фракции было посвящено вопросу выделения дополнительных средств из областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей в регионе, в том числе и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Как рассказал директор лагеря "Солнечный берег" Александр Ежов, летом здесь ежегодно отдыхают до 500 ребят из категории детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по 125 человек в 4 смены. Также в "Солнечном береге" проводятся профильные смены: юнармейская, "Наша цивилизация" и др. Дети приезжают не только из Безенчукского, но и из Пестравского, Волжского, Хворостянского, Приволжского, Красноармейского районов, а также из Безенчука, Чапаевска, Новокуйбышевска и Самары.

По словам Александра Ежова, в "Солнечном береге" делается все для того, чтобы ребята из детских домов и интернатов чувствовали себя в лагере комфортно. Директор оздоровительного центра три года подряд признавался лучшим руководителем муниципального ДОЛа в Самарской области. Но поддержка со стороны властей необходима. И правительство Самарской области, и муниципалитет такую поддержку оказывают.

Ежегодно район выделяет из своего бюджета порядка 6 млн рублей на содержание "Солнечного берега", рассказал депутатам глава м.р Безенчукский Владимир Аникин. В лагере отремонтировано здание пищеблока, приобретено современное кухонное оборудование, установлена пожарная сигнализация, сделано новое ограждение, обустроены душевые. Ежегодно проводится косметический ремонт, обновляются летние домики, благоустраивается территория.

Как отметили областные парламентарии, именно на решение вопросов, связанных с организацией отдыха и оздоровления детей в Самарской области, направлена поправка фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе к проекту областного бюджета на 2023–2025 гг., которая предусматривает выделение дополнительных средств на приобретение путевок для детей в оздоровительные лагеря.

"Предложение по этой поправке - это коллегиальное решение, потому что отдых и оздоровление детей - это та социальная тема, которая всегда является приоритетной как для нашей фракции, так и для правительства Самарской области под руководством губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Мы считаем, что финансирование этой статьи расходов должно постоянно увеличиваться. Поэтому фракция "Единая Россия" предлагает увеличить процент индексации стоимости путевок. Это очень важно, потому что в эту составляющую входит и питание детей, и благоустройство территории, и повышение качества оказания услуг по отдыху и оздоровлению детей. Мы очень надеемся, что наша поправка будет поддержана при принятии областного бюджета на 2023–2025 годы", - пояснила председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.

Кроме того, в ходе выездного мероприятия поднимался вопрос о необходимости выделения средств из областного бюджета на строительство трех капитальных корпусов в "Солнечном береге" для организации круглогодичной работы в оздоровительном центре. Безенчукский район за счет средств местного бюджета уже подготовил проектно-сметную документацию, и проект прошел госэкспертизу. Заявка на финансирование направлена в отраслевое министерство.

"Муниципалитет уже потратил значительную сумму - 5 млн рублей. Нельзя допустить, чтобы этот проект пропал. Очень важно, чтобы финансирование из регионального бюджета также было предусмотрено. Депутаты нашей фракции будут держать на контроле вопрос о выделении необходимых средств в ходе исполнения областного бюджета", - подчеркнула Марина Сидухина.