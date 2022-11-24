В Самаре за 15 млн рублей продают модель двухмачтового корабля из монет

На сайте бесплатных объявлений размещена публикация о продаже поделки за 15,1 млн рублей, — модели двухмачтового корабля, созданного из монет и купюр.
Корпус сделан из монет по 5 копеек, паруса - из купюр достоинством десять рублей.
"Внутри корабля имеется место, куда можно класть монетки и другие принадлежности, а также бижутерию и драгоценности", — описывает поделку ее автор.
Продавец убежден, что корабль подойдёт коллекционерам, "которые любят вещи в единичных экземплярах", и предупреждает, что "на данный момент в этом мире и других мирах такого больше ни у кого нет".
"Только один человек или семья, которая купила этот корабль, является его хозяином на этой планете. Стоит корабль недорого, всего 15 млн рублей", — резюмирует автор, оценивая свои труды.
Также в его профиле размещен сундук за 50 млн рублей, три книги стоимостью 41 млн рублей, дипломат за 45 млн рублей и многое другое. Все вещи выполнены из монет.
Последние комментарии
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"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.