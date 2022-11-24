В Самаре за 15 млн рублей продают модель двухмачтового корабля из монет

На сайте бесплатных объявлений размещена публикация о продаже поделки за 15,1 млн рублей, — модели двухмачтового корабля, созданного из монет и купюр.

Корпус сделан из монет по 5 копеек, паруса - из купюр достоинством десять рублей.

"Внутри корабля имеется место, куда можно класть монетки и другие принадлежности, а также бижутерию и драгоценности", — описывает поделку ее автор.

Продавец убежден, что корабль подойдёт коллекционерам, "которые любят вещи в единичных экземплярах", и предупреждает, что "на данный момент в этом мире и других мирах такого больше ни у кого нет".

"Только один человек или семья, которая купила этот корабль, является его хозяином на этой планете. Стоит корабль недорого, всего 15 млн рублей", — резюмирует автор, оценивая свои труды.

Также в его профиле размещен сундук за 50 млн рублей, три книги стоимостью 41 млн рублей, дипломат за 45 млн рублей и многое другое. Все вещи выполнены из монет.