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Суд не поверил в психическое расстройство самарца, который зарезал девушку в общежитии

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре суд не поверил в психическое расстройство Евгения Мишустина, который зарезал девушку в общежитии на ул. Ново-Садовой, сообщает "КП-Самара".

Напомним, мужчина нашел свою будущую жертву на сайте знакомств в мае 2021 года. Девушка доверяла новому возлюбленному, поэтому уже через некоторое время пригласила его к себе домой - в общежитие на Ново-Садовой, где она снимала комнату. Под предлогом любовных утех молодой человек связал девушку, а затем перерезал ей горло канцелярским ножом. После убийства Мишустин забрал деньги, банковские карты, паспорт и телефон своей жертвы. В общей сложности убийца завладел порядка 50 тыс. руб., которые были на счету Алены.

По версии обвинения, Евгений Мишустин совершил преступление ради денег. Как выяснилось, до знакомства с Аленой, он уже имел отношения с некой Ириной В., которая за несколько дней до убийства сообщила Евгению, что нуждается в деньгах на лечение. Из украденных у Кругловой денег Мишустин перевел на счет Ирины именно ту сумму, которую та просила.

Недавно убийца изменил показания. На слушании дела в областном суде он заявил, что зарезать девушку ему велел голос воображаемого друга в голове, который он якобы слышит с детства.

На допрос были вызваны эксперты, которые проводили ранее психиатрическую экспертизу и не нашли отклонений у Мишустина. Заведующая стационарным отделением судебной психиатрии Елена Миронова категорически заявила — Мишустин симулирует психическое расстройство, и никакого отклонения у него на самом деле нет.

Адвокат убийцы не согласился с ее экспертной оценкой от 2021 года. Он потребовал провести повторную экспертизу, но уже в условиях стационара. Психиатр с этим не согласилась.

"Я подтверждаю правдивость проведенной ранее психиатрической экспертизы, никаких расстройств у подсудимого не было выявлено", — сказала врач-психиатр на заседании суда 24 ноября.

На предыдущем заседании выяснилось также, что в семье Мишустиных есть родственник, страдающий психическим заболеванием. Однако Елена Миронова сообщила, что данный факт не влияет на психику молодого человека, так как это расстройство только самого родственника.

Выслушав обе стороны, судья рассмотрел ходатайство о назначении стационарной психиатрической экспертизы. В итоге суд принял решение отказать в ходатайстве, так как для этого нет оснований.

Судебное разбирательство продолжается.

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Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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