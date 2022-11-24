В Новокуйбышевске на нескольких улицах отключат электроснабжение

В Новокуйбышевске на нескольких улицах планируется отключение электроснабжения в связи с ремонтными работами.

Во вторник, 29 ноября, с 8:30 до 15:00 без света останутся АТС, пр. Победы, 25, Свердлова, 13, 13а, 13б (а также все нежилые помещения по данным адресам). Также 29 ноября с 9:00 до 14.00 будут отключены дома 3 и 3а по ул. Калинина (в т. ч. и нежилые помещения)

В среду, 30 ноября, с 9:00 до 16:00 под отключение попадает дом № 4 по ул. Карбышева.