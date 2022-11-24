В Новокуйбышевске на нескольких улицах отключат электроснабжение

В Новокуйбышевске на нескольких улицах планируется отключение электроснабжения в связи с ремонтными работами.
Во вторник, 29 ноября, с 8:30 до 15:00 без света останутся АТС, пр. Победы, 25, Свердлова, 13, 13а, 13б (а также все нежилые помещения по данным адресам). Также 29 ноября с 9:00 до 14.00 будут отключены дома 3 и 3а по ул. Калинина (в т. ч. и нежилые помещения)
В среду, 30 ноября, с 9:00 до 16:00 под отключение попадает дом № 4 по ул. Карбышева.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа