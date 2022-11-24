Депутаты-единороссы предложили увеличить бюджетную составляющую на строительство новых спортивных площадок

В четверг, 24 ноября, депутаты фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе посетили самарскую школу № 132 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Г. П. Губанова. Выездное мероприятие в рамках реализации народной программы партии было посвящено вопросу выделения дополнительных средств из областного бюджета на устройство спортивных площадок.

Председатель комитета думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике, замруководителя фракции "Единая Россия" Виктор Кузнецов, депутат по Самарскому избирательному округу Роман Балтер, врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская и представители школы № 132 на месте обсудили развитие спортивной инфраструктуры в муниципалитетах региона.

Напомним, в эти дни продолжается работа над проектом регионального бюджета на ближайшие три года. Перед принятием главного финансового документа области во втором чтении фракция "Единая Россия" подготовила ряд социально значимых поправок. В их числе предложение о выделении дополнительных средств на строительство универсальных спортивных площадок на территории городов и районов Самарской области.

В рамках госпрограммы Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014–2024 годы" на территории школы № 132 была оборудована универсальная спортивная площадка, которая никогда не пустует. Спортобъект пользуется большим спросом у учеников, преподавателей и жителей окрестных домов. Здесь проводятся уроки физкультуры, занятия спортивных секций, соревнования и спортивные праздники, а также воркаут для всех желающих.

Президент школьного самоуправления, десятиклассник Семен Ступников рассказал депутатам, что раньше на территории школьного двора стояли лишь неудобные шершавые турники на старой спортплощадке. "Я сам спортсмен. Люблю баскетбол, волейбол. Для моих увлечений теперь есть все необходимое, заниматься здесь - одно удовольствие. На спортивной площадке с высоким ограждением мы играем и в волейбол, и в баскетбол, и не тратим время на то, чтобы постоянно догонять улетевший мячик", - поделился молодой человек.

Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская отметила: "В последние годы по поручению Президента уделяется особое внимание вовлечению населения нашей страны в систематические занятия физической культурой и спортом. Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров также делает значительный акцент на популяризации здорового образа жизни. Поэтому развитие спортивной инфраструктуры - это одна из актуальных тем".

Действительно, начиная с 2019 года в Самарской области ведется работа по устройству общедоступных спортивных площадок. Быстровозводимые и доступные сооружения для всех категорий населения устанавливаются в зонах отдыха, во дворах и около образовательных учреждений.

На сегодняшний день построено уже 56 универсальных спортобъектов: спортплощадки 40×20 м с покрытием "искусственная трава" для занятий футболом в течение всего года, спортплощадки 56×28 м с покрытием "искусственная трава" для занятий футболом и другими игровыми видами спорта летом и для массового катания на коньках и занятий хоккеем зимой, а также спортплощадки 39×19 м с полимерным резиновым покрытием и тренажерами для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, общей физической подготовкой.

Если в муниципальных районах обеспеченность универсальными спортивными площадками на достаточно высоком уровне, то в Самаре и Тольятти их пока не хватает. В проекте областного бюджета на 2023–2025 гг. предусмотрено 30 млн рублей на данную статью расходов.

Чтобы вовлечь в массовые занятия спортом большее число жителей региона, фракция "Единая Россия" в Самарской губернской думе вышла с предложением увеличить заложенную в бюджете сумму более, чем на 100 млн рублей.

"Создание таких спортивных площадок - необходимая вещь, если мы хотим, чтобы наш народ, наша нация были здоровыми, сильными, процветающими, успешными. Универсальные спортивные площадки должны появляться на территории всех муниципальных образований. Сейчас, когда идет процесс формирования бюджета, мы от нашей фракции "Единая Россия" внесли поправки к предложениям правительства, так как мы считаем, что заложенных 30 млн рублей на обеспечение спортплощадок недостаточно. Фракция предлагает увеличить в следующем году объем финансирования еще на 113 млн рублей. Мы полагаем, что наши поправки будут приняты и будут реализованы в виде таких универсальных спортивных площадок по всей территории Самарской области", - пояснил заместитель руководителя фракции "Единая Россия", председатель комитета Думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов.

По мнению депутата, установка спортивных площадок на территории образовательных организаций - это хорошая возможность и для участия представителей деловых кругов.

"Существует положительная практика, когда успешные бизнесмены, выпускники школ, институтов, техникумов для своих родных альма-матер дарят такого рода подарки без привлечения бюджетных средств. Хотелось бы, чтоб в этом вопросе и государство, и бизнес-сообщества работали рука об руку", - подчеркнул Виктор Кузнецов.