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Животноводы могут получить дополнительные субсидии из областного бюджета при поддержке депутатов губернской думы

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 24 ноября, депутаты областного парламента и фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе прибыли в Хворостянский район, чтобы ознакомиться с деятельностью одного из ведущих предприятий молочного животноводства регионального АПК.

В эти дни активно продолжается работа по внесению поправок в закон об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Депутаты парламентской фракции "Единая Россия" предложили, в том числе, выделить дополнительные средства на поддержку агропрома - субсидирование собственного производства молока, содержание племенного маточного поголовья, модернизацию и техническое оснащение АПК. Общая сумма поправок на эти направления составляет около 240 млн рублей.

В Хворостянском районе депутаты посетили животноводческое предприятие "Новокуровское", которое входит в состав сельскохозяйственного производственного комплекса "Ольгинский". Примерно месяц назад предприятие получило статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. В 2023 году животноводы, как и 20 других племенных сельхозпредприятий региона, смогут получать субсидии из областной казны. Всего на помощь сельчанам-животноводам в губернии направлены 15 мер господдержки, эта отрасль - в приоритете региональных властей.

Производственная площадка в Новокуровке, где побывали депутаты, действует уже 20 лет. Поголовье КРС составляет 1200 голов, из них 515 - коровы. Надои и продуктивность стада - свыше 10 тыс. кг молока на фуражную корову.

Как рассказал директор комплекса Ринат Мухаметов, в планах - устройство еще трех новых площадок для телят и нетелей, для дальнейшего развития племенной работы. Продукция предприятия востребована не только в Самарском, но и в других российских регионах.

Промышленное производство молока требует и строгого контроля качества продукции. На предприятии работают специалисты контрольно-ассистентской службы Центра обеспечения деятельности АПК Самарской области. Контрольный отбор проб молока с последующим анализом в самой современной лаборатории губернии позволит выявить проблемных животных в стаде, скорректировать рацион и провести профилактические мероприятия.

Глава м.р. Хворостянский Виктор Махов отметил, что субсидирование на поддержку животноводов из числа ЛПХ - своевременная мера: "Губернатор и правительство ставят задачу увеличения производства молока и мяса. На развитие животноводства район получит дотации - 54 млн рублей. Это немалые средства, но в связи с ростом цен в некоторых личных подсобных хозяйствах бросают заниматься животноводством. Поддержка сегодня очень важна".

Глава района также обратил внимание законодателей и на возможность субсидирования капитального ремонта и реконструкцию животноводческих помещений КФХ.

Председатель комитета Самарской губернской думы по сельскому хозяйству и продовольствию Николай Сомов высоко оценил работу животноводческого предприятия: "Хозяйство добилось статуса племенного, оно нацелено на выращивание и реализацию нетелей на территории Самарской области. Высокопродуктивных животных нужно кормить правильно, для этого приходится покупать дорогостоящие белковые и минерально-витаминные добавки. Чтобы экономика у племенных хозяйств складывалась благополучно, требуется их поддержка со стороны государства. Уверен, что предложения фракции "Единая Россия" о выделении дополнительного финансирования на поддержку АПК и сельских территорий своевременны, средства будут востребованы и очень эффективно освоены".

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

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Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.

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