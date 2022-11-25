В Самарской области действующие меры господдержки животноводства дают положительный результат

В Самарской области по итогам 9 месяцев 2022 года производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий составило 92,2 тыс. т, что на 6 тыс. т выше уровня 2021 года, увеличилось поголовье племенного крупного рогатого скота и в сельхозорганизациях зафиксирована положительная динамика надоя молока.
Глава Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал вклад работников аграрного сектора, в том числе предприятий животноводства, в обеспечение продовольственной безопасности региона и страны. Деятельность самарских сельхозпроизводителей получила высокую оценку и на встрече губернатора с президентом страны Владимиром Путиным, состоявшейся недавно.
В целях поддержки сельскохозяйственной отрасли, ее тружеников, жителей сел и деревень на территории области осуществляется комплекс мер государственной поддержки по различным направлениям.
"Поддержка сельхозтоваропроизводителей, улучшение условий жизни тружеников села является для нас приоритетной задачей. В этом году господдержка отрасли сельского хозяйства составляет 5,2 млрд. рублей, из которых 2,8 млрд. - средства областного бюджета. Ключевое направление нашей деятельности - развитие молочного и мясного животноводства. И здесь мы рассчитываем не только на экономический эффект, но и на социальный. Современные животноводческие комплексы - это рабочие места, новые технологии, более высокие стандарты жизни села", - отметил Дмитрий Азаров.
Мясное и молочное скотоводство является приоритетным направлением деятельности АПК. В результате реализации комплексных мер государственной поддержки в 2022 году отрасль по ряду показателей дает положительную динамику. Так, за 9 месяцев этого года производство скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей составило 60,2 тыс. т, что также на 10,5 тыс. тонн выше уровня 2021 года.
Планируется, что по итогам этого года удельный вес племенного крупного рогатого скота достигнет 39% (в 2017 году показатель был около 25%).
Отмечается положительная динамика роста продуктивности дойного стада. По итогам 2021 года продуктивность дойного стада в сельскохозяйственных организациях составила 6768 кг, что на 236 кг выше уровня 2020 года. Планируется, что данный показатель увеличится и по итогам 2022 года, уже сейчас наблюдается положительная динамика: по состоянию на 1 октября рост объемов надоя молока на 1 корову в сельхозорганизациях составил 103,3% к аналогичному периоду прошлого года.
Поддержка животноводческой отрасли будет продолжена и в 2023 году. Всего на животноводство планируется направить свыше 1 млрд рублей, значительная часть которых будет распределена на поддержку молочного скотоводства и племенного животноводства. Из 41 направления государственной поддержки в сфере АПК, предусмотренных проектом бюджета Самарской области на очередной финансовый год, 15 - в отрасли животноводства.
"В наше непростое время поддержка племенной и селекционной работы будет продолжена, и это очень хорошо. Это означает, что мы работаем в том же режиме, сохраняем дальнейшее движение. Мы можем здесь в Самарской области дать конкурентоспособную генетику на весь российский рынок. Количество наших контрагентов, которые хотят с нами работать, постепенно увеличивается. Мы находимся в постоянном контакте с областным профильным министерством, оперативно взаимодействуем", - отметил генеральный директор ООО "АПК Комсомолец", учредитель ООО "Агроком", ООО "Центр репродуктивных технологий" Сергей Дмитриев.
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.