В Самарской области действующие меры господдержки животноводства дают положительный результат

В Самарской области по итогам 9 месяцев 2022 года производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий составило 92,2 тыс. т, что на 6 тыс. т выше уровня 2021 года, увеличилось поголовье племенного крупного рогатого скота и в сельхозорганизациях зафиксирована положительная динамика надоя молока.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал вклад работников аграрного сектора, в том числе предприятий животноводства, в обеспечение продовольственной безопасности региона и страны. Деятельность самарских сельхозпроизводителей получила высокую оценку и на встрече губернатора с президентом страны Владимиром Путиным, состоявшейся недавно.

В целях поддержки сельскохозяйственной отрасли, ее тружеников, жителей сел и деревень на территории области осуществляется комплекс мер государственной поддержки по различным направлениям.

"Поддержка сельхозтоваропроизводителей, улучшение условий жизни тружеников села является для нас приоритетной задачей. В этом году господдержка отрасли сельского хозяйства составляет 5,2 млрд. рублей, из которых 2,8 млрд. - средства областного бюджета. Ключевое направление нашей деятельности - развитие молочного и мясного животноводства. И здесь мы рассчитываем не только на экономический эффект, но и на социальный. Современные животноводческие комплексы - это рабочие места, новые технологии, более высокие стандарты жизни села", - отметил Дмитрий Азаров.

Мясное и молочное скотоводство является приоритетным направлением деятельности АПК. В результате реализации комплексных мер государственной поддержки в 2022 году отрасль по ряду показателей дает положительную динамику. Так, за 9 месяцев этого года производство скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей составило 60,2 тыс. т, что также на 10,5 тыс. тонн выше уровня 2021 года.

Планируется, что по итогам этого года удельный вес племенного крупного рогатого скота достигнет 39% (в 2017 году показатель был около 25%).

Отмечается положительная динамика роста продуктивности дойного стада. По итогам 2021 года продуктивность дойного стада в сельскохозяйственных организациях составила 6768 кг, что на 236 кг выше уровня 2020 года. Планируется, что данный показатель увеличится и по итогам 2022 года, уже сейчас наблюдается положительная динамика: по состоянию на 1 октября рост объемов надоя молока на 1 корову в сельхозорганизациях составил 103,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Поддержка животноводческой отрасли будет продолжена и в 2023 году. Всего на животноводство планируется направить свыше 1 млрд рублей, значительная часть которых будет распределена на поддержку молочного скотоводства и племенного животноводства. Из 41 направления государственной поддержки в сфере АПК, предусмотренных проектом бюджета Самарской области на очередной финансовый год, 15 - в отрасли животноводства.

"В наше непростое время поддержка племенной и селекционной работы будет продолжена, и это очень хорошо. Это означает, что мы работаем в том же режиме, сохраняем дальнейшее движение. Мы можем здесь в Самарской области дать конкурентоспособную генетику на весь российский рынок. Количество наших контрагентов, которые хотят с нами работать, постепенно увеличивается. Мы находимся в постоянном контакте с областным профильным министерством, оперативно взаимодействуем", - отметил генеральный директор ООО "АПК Комсомолец", учредитель ООО "Агроком", ООО "Центр репродуктивных технологий" Сергей Дмитриев.