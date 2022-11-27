В Новокуйбышевске в "Бардовском сквере" сделано освещение и уложена плитка

В Новокуйбышевске реализуется общественный проект "Бардовский сквер" — обустройство сквера имени Валерия Грушина по ул. Чернышевского, 6. На этой неделе завершились работы по укладке тротуарной плитки, готово освещение, скоро установят архитектурные формы.
Напомним, сквер будет оформлен в виде гитары. Цена контракта составляет 6,1 млн. рублей. В том числе 7% — средства бюджета городского округа, 86% — областного бюджета, 7% — пожертвования предприятий и граждан.
Работы проводятся в рамках государственной программы Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области", сообщает ТВН.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа