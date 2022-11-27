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ЖКХ и благоустройство Общество

В Новокуйбышевске в "Бардовском сквере" сделано освещение и уложена плитка

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске реализуется общественный проект "Бардовский сквер" — обустройство сквера имени Валерия Грушина по ул. Чернышевского, 6. На этой неделе завершились работы по укладке тротуарной плитки, готово освещение, скоро установят архитектурные формы.

Напомним, сквер будет оформлен в виде гитары. Цена контракта составляет 6,1 млн. рублей. В том числе 7% — средства бюджета городского округа, 86% — областного бюджета, 7% — пожертвования предприятий и граждан.

Работы проводятся в рамках государственной программы Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области", сообщает ТВН. 

Гид потребителя

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