В Новокуйбышевске в "Бардовском сквере" сделано освещение и уложена плитка

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В Новокуйбышевске реализуется общественный проект "Бардовский сквер" — обустройство сквера имени Валерия Грушина по ул. Чернышевского, 6. На этой неделе завершились работы по укладке тротуарной плитки, готово освещение, скоро установят архитектурные формы.