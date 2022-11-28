В Красноармейском районе построят резервуары и напорный водопровод за 1 млрд рублей

ООО "Самрэк-водоснабжение" разместило лот на сайте госзакупок о строительстве резервуаров и напорного водопровода в селе Красноармейское Красноармейского района.
Также ООО планирует реконструировать Красноармейский групповой водопровод от пос. Осинки ПК44 до пос. Гражданский.
Начальная цена контракта составляет 1,11 млрд рублей.
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Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!