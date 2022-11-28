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Строительство Строительство и недвижимость

В Красноармейском районе построят резервуары и напорный водопровод за 1 млрд рублей

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Самрэк-водоснабжение" разместило лот на сайте госзакупок о строительстве резервуаров и напорного водопровода в селе Красноармейское Красноармейского района.

Также ООО планирует реконструировать Красноармейский групповой водопровод от пос. Осинки ПК44 до пос. Гражданский.

Начальная цена контракта составляет 1,11 млрд рублей.

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Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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