В Елховском районе Land Cruiser въехал в ВАЗ, два человека госпитализированы

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В воскресенье, 27 ноября, в 15:00 в Елховском районе Самарской области 61-летний водитель Toyota Land Cruiser на 354 км трассы "Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к г. Самара" на "встречке" допустил столкновение с ВАЗ-2114.

Фото: ГУ МВД по Самарской области