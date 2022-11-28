В Новокуйбышевске на площади им. Ленина спилили все ели

На центральной площади Новокуйбышевска завершен спил больных елей, которые росли здесь несколько десятков лет.

Напомним, что скоро будут высажены шесть новых елей взамен старых, пораженных болезнью. Они уже ждут своей отправки из питомника.

Ели, которые росли на площади, поражены несколькими заболеваниями, лечение которых не эффективно.