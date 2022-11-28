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В Новокуйбышевске на площади им. Ленина спилили все ели

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На центральной площади Новокуйбышевска завершен спил больных елей, которые росли здесь несколько десятков лет.

Фото: https://t.me/nvkbofficial

Напомним, что скоро будут высажены шесть новых елей взамен старых, пораженных болезнью. Они уже ждут своей отправки из питомника.

Ели, которые росли на площади, поражены несколькими заболеваниями, лечение которых не эффективно. 

В результате фитопатологической и лесопатологической экспертизы у больных елей у Дворца Культуры обнаружены:
Chrisomyxa Ledy из класса Urediniomycetes поражение хвои ржавчинным грибом.
Отмирание кроны вызвано заболеванием, вызываемым паразитными грибами Alterrnaria и Botritis.
Склеродерриоз — побеговый рак хвойных. Вредители: еловая ложнощитовка и паутинный клещ.

Гид потребителя

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