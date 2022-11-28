Генеральный директор завода "Стройфарфор" Павел Мисюля: "Мы активно используем меры господдержки"

Самарский завод керамических изделий и сантехники "Стройфарфор" планирует расширение производственных мощностей. По итогам 2021 года доля самарского предприятия на рынке отечественных производителей сантехники составила 12%, среди производителей керамического гранита - 5%.

Для развития компания активно использует меры господдержки. Так, для реализации крупных инвестпроектов в сфере импортозамещения, расширения и обновления производства привлекались льготные займы Фонда развития промышленности на общую сумму более 450 млн рублей.

Одна из ключевых задач в работе правительства региона, обозначенная губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, в создании необходимых условий для стабильной работы местных предприятий: от малого бизнеса до системообразующих производств. Некоторые из них еще несколько лет назад сделали ставку на импортозамещение и в сегодняшних условиях санкционного давления, разрыва кооперационных цепочек, не испытывают сложностей с поставкой сырья и комплектующих.

"Самарская область активно помогает бизнесу развиваться. Наша команда проводит как точечную работу с конкретными предприятиями, так и работу по улучшению инвестиционного климата в целом, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов во время рабочего визита на предприятие. - В этот раз мы посетили один из лидирующих заводов страны по производству керамогранита и сантехнических изделий. Самарская компания "Стройфарфор" уже длительное время занимает достаточно серьезную нишу на российском рынке и успешно поставляет свою продукцию на экспорт".

Завод "Стройфарфор" работает в Самарской области более 80 лет. Сегодня здесь трудятся более 2000 человек. Компания осуществляет поставку продукции в 81 субъект РФ и 15 стран мира.

"Мы активно используем существующие меры господдержки, работаем в тесном сотрудничестве с Самарской областью, - рассказал генеральный директор завода "Стройфарфор" Павел Мисюля. - Мы сталкивались с серьезными вызовами по сырью, которое ранее импортировалось. Нам удалось заменить его в 2014 году на российские материалы, которые мы закупаем на Урале, в Оренбурге. Мы не потеряли по качеству, производим по 7 тыс. сантехнических изделий в сутки, а в год производим более 2 млн единиц продукции".

"Конечно, сегодняшние вызовы оказывают влияние на предприятие: это и смена ряда экспортных направлений, и омологация поставки комплектующих изделий, сырья. Компания достойно с этим справляется: на предприятии работает многотысячный коллектив, здесь выпускают продукт, востребованный на рынке. Безусловно, за этим стоит большой труд команды, которая постоянно развивается, инвестирует, вкладывает, пользуется региональными и федеральными инструментами поддержки. Со своей стороны, мы продолжим делать все, чтобы предприятие стабильно и успешно работало", - резюмировал Дмитрий Богданов.