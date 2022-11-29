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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" отметил лучших управдомов Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В офисе обслуживания клиентов АО "ЭнергосбыТ Плюс" на ул. Дзержинского, 18а состоялось торжественное награждение победителей акции "Старший по дому — надежный партнер". Управдомы из Тольятти стали одними из самых активных ее участников.

Напомним, акция "Старший по дому — надежный партнер" в Самарской области проводится в первый раз. Она призвана выявить лучшие методики управления жилыми домами, стимулировать обмен опытом между лидерами. Всего в адрес энергокомпании поступило 23 заявки от управленцев из Самары и Тольятти. Претендентам на победу давался период для того, чтобы продемонстрировать эффективность своей работы.

В результате энергетики определили победителей в пяти номинациях, в трех из которых лидерами стали старшие по домам из Тольятти. Например, управдом, председатель ТСЖ "Ленинский, 19" Алексей Чернышов был признан лидером сразу в двух номинациях — "В ногу со временем" (использование дистанционных сервисов) и "Лучший старший по дому" (общая оценка эффективности управления МКД).

"Победа для меня стала приятной неожиданностью! Я увидел объявление об акции на сайте компании, когда передавал показания приборов учета. В нашем доме отработана схема, при которой все жильцы передают свои данные через онлайн-сервисы. Пожилым людям, кто этого сделать не может, помогаем, передаем за них. На мой взгляд, задача старшего по дому обеспечить своевременные платежи и передачу показаний счетчиков, чтобы ресурсоснабжающая компания, со своей стороны, могла выполнять все намеченные мероприятия, включая закупку материалов и ремонты. Наш дом с высокой платежной дисциплиной, поэтому победа в акции не только старшего по дому, но и всех его жильцов!" — поделился впечатлениями Алексей Чернышов.

"С помощью данной акции нам хотелось бы подчеркнуть значимую роль этих людей и продемонстрировать их наилучшие практики в управлении жилым фондом", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

С полным списком победителей акции "Старший по дому — надежный партнер" можно ознакомиться на официальном сайте компании samara.esplus.ru/news/v-samarskoy-oblasti-zavershilas-aktsiya-starshiy-po-domu-nadezhnyy-partner/.

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