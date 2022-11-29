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Музеи и выставки Культура

В Доме Маштакова завершается подготовка к открытию галереи "Заварка"

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новое городское творческое пространство расположится в знаковом для Самары здании — Доме Маштакова на ул. Самарской, 207. Это объект культурного наследия регионального значения. Здание было построено в 1906 г. по проекту самарского архитектора Александр Щербачева.

Долгое время Дом Маштакова пустовал и разрушался. В прошлом году было принято решение восстановить здание. Это стало возможным благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, правительства региона и победе в конкурсе на предоставление грантов президента России Владимира Путина на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий в 2021 году.

Глава региона — руководитель комиссии Государственного совета по направлению "Культура" — сопровождал заявку Самарской области во время прохождения отборочных процедур. В итоге удалось добиться выделения 19,5 млн руб. президентского гранта. Остальная часть необходимых средств по инициативе губернатора была выделена из регионального бюджета — это две трети стоимости реставрации объекта.

Дмитрий Азаров поддержал инициативу архитекторов и общественников создать в старинном особняке современное арт-пространство, которое станет местом притяжения инициативных жителей города и области, заинтересованных в восстановлении исторических зданий.

"Здесь могут собираться студенты, в том числе молодые архитекторы, напротив — школа. Потенциал колоссальный. Коллеги, сделайте так, чтобы здесь, в музее "Заварка", под высоким градусом "заваривалась" жизнь. Главное, чтобы это людям было интересно. Тем более, это уникальное здание, и во многом оно сохранилось благодаря неравнодушным людям, которое создали целое сообщество, создали понимание важности сохранения этого объекта", — подчеркнул губернатор.

Сейчас завершаются реставрационные работы, параллельно организуется выставочное пространство: меблировка, монтаж оборудования.

Над созданием пространства работали самарские архитекторы, были восстановлены уникальные печи, которые создают атмосферу эпохи. Нашлось место и старой уличной колонке, которая обрела новую жизнь — рабочие вмонтировали в нее современный смеситель, чтобы устройством можно было пользоваться. Также посетители смогут увидеть здесь печные заслонки, древние вентиляторы, дореволюционные гвозди и особенно ценный экспонат — квартирная табличка. Все эти артефакты были найдены в стенах и подполье дома Маштакова.

"На первом этаже будет пространство гостеприимства. Здесь завершаем работы над так называемой замороженной стеной, в которую будут вмонтированы элементы старой Самары. На контрасте будет люстра в виде теплой волны чаинок, которые опускаются вниз. По задумке — будто мы своим дыханием растапливаем эту историю, и она обретает новую жизнь", — рассказывает архитектор Дмитрий Храмов.

Также завершаются работы на втором этаже — здесь монтируются витрины, устанавливается оборудование. Планируется, что первые выставки здесь начнут работать уже в конце декабря.

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