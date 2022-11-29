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Законотворчество Власть и политика

В Самарской области из закона "Об образовании" исключат понятие "услуга"

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 29 ноября, депутаты Самарской губернской думы приняли в первом чтении проект закона, предполагающий исключение понятия "услуга" из закона "Об образовании".

Как отметила председатель комитета по образованию и науке губдумы Светлана Ильина, это социально важный закон.

"У нас больше нет государственных и муниципальных услуг, если мы говорим про образование, — пояснила она. — Вводится понятие "финансовое обеспечение и реализация образовательных программ".

Проект закона принят в первом чтении.

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