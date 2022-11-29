В Самарской области из закона "Об образовании" исключат понятие "услуга"

Во вторник, 29 ноября, депутаты Самарской губернской думы приняли в первом чтении проект закона, предполагающий исключение понятия "услуга" из закона "Об образовании".
Как отметила председатель комитета по образованию и науке губдумы Светлана Ильина, это социально важный закон.
"У нас больше нет государственных и муниципальных услуг, если мы говорим про образование, — пояснила она. — Вводится понятие "финансовое обеспечение и реализация образовательных программ".
Проект закона принят в первом чтении.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.