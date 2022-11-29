"Крылья Советов" заработали 77 млн руб. за участие в Кубке России

Самарские "Крылья Советов" заработали 77 млн руб. за участие в групповом этапе Кубка России по футболу 2022/23, такие расчеты приводит metaratings.ru. В эту сумма вошли доходы за участие в турнире, победы и гарантированные выплаты за плей-офф.

Столько же заработали "Локомотив", "Спартак", ЦСКА и "Краснодар".

Лидирует по заработанным призовым "Урал", выступивший лучше остальных клубов — 86,5 млн рублей.

А меньше всех заработали "Факел" и "Химки", не одержавшие ни одной победы — только базовые 28,2 млн рублей.