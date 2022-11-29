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Сергей Пиняев примет участие в Матче звезд "Крылья Советов" заработали 77 млн руб. за участие в Кубке России "Крылья" вышли в 1/4 финала кубка, обыграв "Факел" "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Спартаком" "Акрон" и "Арсенал" сыграли вничью

Футбол Спорт

"Крылья Советов" заработали 77 млн руб. за участие в Кубке России

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарские "Крылья Советов" заработали 77 млн руб. за участие в групповом этапе Кубка России по футболу 2022/23, такие расчеты приводит metaratings.ru. В эту сумма вошли доходы за участие в турнире, победы и гарантированные выплаты за плей-офф.

Столько же заработали "Локомотив", "Спартак", ЦСКА и "Краснодар".

Лидирует по заработанным призовым "Урал", выступивший лучше остальных клубов — 86,5 млн рублей.
А меньше всех заработали "Факел" и "Химки", не одержавшие ни одной победы — только базовые 28,2 млн рублей.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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