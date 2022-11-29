Марина Сидухина: "Все социальные обязательства в бюджете сохранены"

Во вторник, 29 ноября, на очередном заседании Самарской губернской думы был рассмотрен закон об областном бюджете на следующий год и плановый период 2024–2025 годов. Председатель думского комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина прокомментировала проект бюджета, назвав его социально ориентированным документом.

Напомним, накануне пленарного заседания состоялось широкое обсуждение бюджета на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике: были рассмотрены 134 поправки к финансовой части и 12 - к текстовой, поступившие от всех фракций областного парламента. Многие из поправок были учтены при рассмотрении.

Значительную долю расходной части областного бюджета в следующем году планируется направить на финансирование социальных отраслей экономики. 65,5 миллиардов рублей - на реализацию социальной политики, 52,6 млрд - на развитие сферы образования, 21,4 млрд - на здравоохранение, почти 20 млрд - на жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды.

"Все социальные обязательства - пособия и выплаты всем льготным категориям - в бюджете сохранены. Более того, будут добавлены новые виды поддержки для семей с детьми. На финансирование социальных отраслей экономики будет направлено более 60% от общего объема расходов. Всего в комитет по бюджету поступило 134 поправки к финансовой части проекта бюджета и 12 поправок к текстовой части. Общая сумма поправок на три года составляет почти 160 млрд рублей. Многие поправки социальной направленности были учтены при рассмотрении проекта бюджета во втором чтении. Например, по увеличению финансирования на организацию отдыха и оздоровления детей, на ежемесячное пособие на ребенка в студенческих семьях, на мероприятия по предоставлению детям-сиротам жилья, на приобретение оборудования и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений и социального обслуживания и так далее. При этом, несмотря на непростую экономическую ситуацию, основа, заложенная главой региона Дмитрием Игоревичем Азаровым вместе со всей командой, в том числе и депутатским корпусом, позволила сформировать главный финансовый документ на 2023–2025 годы как бюджет развития", - подчеркнула Марина Сидухина.