Ольга Гальцова: "В центре внимания - человек"

Во вторник, 29 ноября, депутаты Самарской губернской думы приняли большинством голосов во втором чтении проект закона об областном бюджете на 2023-й и плановый период 2024–2025 годов. Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова отметила принцип человекоцентричности, заложенный в основе главного финансового документа региона.

Рассмотрению главного финансового документа губернии в региональном парламенте предшествовало его обстоятельное обсуждение на расширенном заседании комитета по бюджету.

"В центре внимания - человек, его права и свободы. Эти основные принципы отражены в бюджете Самарской области. Сегодня главный финансовый документ был принят большинством депутатов. Предшествовала этому большая совместная работа правительства региона и Самарской губернской думы. Отмечу социально-ориентированную направленность бюджета и его нацеленность на дальнейшее социально-экономическое развитие Самарской области", - подчеркнула Ольга Гальцова.

Уполномоченный по правам человека в Самарской области обратила особое внимание на то, что в расходной части значительная роль отведена поддержке семей, социально незащищенных категорий граждан, финансированию образования, здравоохранения, культуры и спорта.

"Учтены и наши поправки, направленные на улучшение качества оказания населению медицинской помощи и обеспечение жильем детей-сирот. Очень важно внимание военнослужащим и членам их семей. Все средства предусмотрены в принятом бюджете. Считаю, что приоритеты, которые определил бюджет, верные, непосредственным образом влияющие на реализацию конституционных прав и свобод жителей Самарской области", - заключила Ольга Гальцова.