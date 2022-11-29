16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ольга Гальцова: "В центре внимания - человек" Марина Сидухина: "Все социальные обязательства в бюджете сохранены" Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на 2023 год В Самарской области из закона "Об образовании" исключат понятие "услуга" Животноводы могут получить дополнительные субсидии из областного бюджета при поддержке депутатов губернской думы

Законотворчество Власть и политика

Ольга Гальцова: "В центре внимания - человек"

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 29 ноября, депутаты Самарской губернской думы приняли большинством голосов во втором чтении проект закона об областном бюджете на 2023-й и плановый период 2024–2025 годов. Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова отметила принцип человекоцентричности, заложенный в основе главного финансового документа региона.

Рассмотрению главного финансового документа губернии в региональном парламенте предшествовало его обстоятельное обсуждение на расширенном заседании комитета по бюджету.

"В центре внимания - человек, его права и свободы. Эти основные принципы отражены в бюджете Самарской области. Сегодня главный финансовый документ был принят большинством депутатов. Предшествовала этому большая совместная работа правительства региона и Самарской губернской думы. Отмечу социально-ориентированную направленность бюджета и его нацеленность на дальнейшее социально-экономическое развитие Самарской области", - подчеркнула Ольга Гальцова. 

Уполномоченный по правам человека в Самарской области обратила особое внимание на то, что в расходной части значительная роль отведена поддержке семей, социально незащищенных категорий граждан, финансированию образования, здравоохранения, культуры и спорта.

"Учтены и наши поправки, направленные на улучшение качества оказания населению медицинской помощи и обеспечение жильем детей-сирот. Очень важно внимание военнослужащим и членам их семей. Все средства предусмотрены в принятом бюджете. Считаю, что приоритеты, которые определил бюджет, верные, непосредственным образом влияющие на реализацию конституционных прав и свобод жителей Самарской области", - заключила Ольга Гальцова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Сергей Платонов 20 июня 2018 19:28 Самарская губдума обсуждает инициативу, которая гарантирует право детям из одной семьи учиться в одной школе

Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4