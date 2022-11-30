Наталья Виктор: "Мы благодарны за поддержку, которая оказывается сфере здравоохранения региона"

Депутаты Самарской губернской думы приняли большинством голосов во втором чтении проект закона об областном бюджете на 2023-й и плановый период 2024–2025 годов.
Значительную долю расходной части областного бюджета в следующем году планируется направить на финансирование социальной сферы. Более 21 млрд рублей пойдет на развитие и укрепление системы здравоохранения.
Большое внимание сегодня уделяется сфере здравоохранения, и это находит отражение в главном финансовом документе региона, отмечает главный врач Самарской городской больницы № 4 Наталья Виктор.
"Финансирование системы здравоохранения продолжается, и мы очень благодарны за ту поддержку, которая оказывается сфере здравоохранения. На эти средства ведется ремонт медицинских учреждений, строятся новые больницы и ФАПы, закупается необходимое оборудование. За последние годы открылось несколько центров амбулаторной онкологической помощи — на базе нашей Самарской городской больницы № 4 был открыт центр, куда только на 50 млн было закуплено оборудования экспертного класса. И эта работа продолжается, знаю, что подобные центры были открыты на базе еще ряда больниц города. Идет очень серьезная поддержка системы здравоохранения. Конечно, это очень большое подспорье для нас, врачей", — отметила главврач.
Напомним, за последние 4 года в Самарской области было возведено 110 новых лечебных учреждений: больниц, поликлиник, врачебных амбулаторий, ФАПов, офисов врачей общей практики. Еще около 200 объектов здравоохранения привели в порядок: капитально отремонтировали, обновили материально-техническую базу. Масштабы преобразований высоко оценил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время своего визита в Самарскую область.
Огромное внимание уделяется и вопросу привлечения кадров в медицинские учреждения и их поддержке. Решение проблемы дефицита кадров ведется сразу по нескольким направлениям. Это целевая подготовка, предоставление стимулирующих выплат, помощь в решении вопросов с жильем.
Так, ежегодно медучреждения Самарской области пополняют участники госпрограмм "Земский доктор" и "Земский фельдшер", получающие "подъемные" выплаты.
Наряду с этим осуществляются выплаты медицинским работникам, трудоустраивающимся по наиболее востребованным специальностям. С 2018 по 2021 год их получили более 1,1 тысячи.
"К нам за прошлый год пришло 8 молодых специалистов. Есть среди них те, кто смог воспользоваться региональными мерами поддержки — выплатой для специалистов востребованных специальностей. Эти меры помогают последовательно решать проблемы укомплектования кадрами системы здравоохранения", — сообщила Наталья Виктор.
Последние комментарии
Посмотрим.
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта