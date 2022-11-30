Наталья Виктор: "Мы благодарны за поддержку, которая оказывается сфере здравоохранения региона"

Депутаты Самарской губернской думы приняли большинством голосов во втором чтении проект закона об областном бюджете на 2023-й и плановый период 2024–2025 годов.

Значительную долю расходной части областного бюджета в следующем году планируется направить на финансирование социальной сферы. Более 21 млрд рублей пойдет на развитие и укрепление системы здравоохранения.

Большое внимание сегодня уделяется сфере здравоохранения, и это находит отражение в главном финансовом документе региона, отмечает главный врач Самарской городской больницы № 4 Наталья Виктор.

"Финансирование системы здравоохранения продолжается, и мы очень благодарны за ту поддержку, которая оказывается сфере здравоохранения. На эти средства ведется ремонт медицинских учреждений, строятся новые больницы и ФАПы, закупается необходимое оборудование. За последние годы открылось несколько центров амбулаторной онкологической помощи — на базе нашей Самарской городской больницы № 4 был открыт центр, куда только на 50 млн было закуплено оборудования экспертного класса. И эта работа продолжается, знаю, что подобные центры были открыты на базе еще ряда больниц города. Идет очень серьезная поддержка системы здравоохранения. Конечно, это очень большое подспорье для нас, врачей", — отметила главврач.

Напомним, за последние 4 года в Самарской области было возведено 110 новых лечебных учреждений: больниц, поликлиник, врачебных амбулаторий, ФАПов, офисов врачей общей практики. Еще около 200 объектов здравоохранения привели в порядок: капитально отремонтировали, обновили материально-техническую базу. Масштабы преобразований высоко оценил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время своего визита в Самарскую область.

Огромное внимание уделяется и вопросу привлечения кадров в медицинские учреждения и их поддержке. Решение проблемы дефицита кадров ведется сразу по нескольким направлениям. Это целевая подготовка, предоставление стимулирующих выплат, помощь в решении вопросов с жильем.

Так, ежегодно медучреждения Самарской области пополняют участники госпрограмм "Земский доктор" и "Земский фельдшер", получающие "подъемные" выплаты.

Наряду с этим осуществляются выплаты медицинским работникам, трудоустраивающимся по наиболее востребованным специальностям. С 2018 по 2021 год их получили более 1,1 тысячи.

"К нам за прошлый год пришло 8 молодых специалистов. Есть среди них те, кто смог воспользоваться региональными мерами поддержки — выплатой для специалистов востребованных специальностей. Эти меры помогают последовательно решать проблемы укомплектования кадрами системы здравоохранения", — сообщила Наталья Виктор.